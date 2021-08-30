Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Судейство

Арбитр Скомина завершил профессиональную карьеру

17:44

Словенский арбитр Дамир Скомина официально завершил спортивную карьеру, сообщает официальный сайт Футбольного союза Словении.

На решение 45-летнего арбитра повлияла травма колена.

За свою карьеру Скомина судил матчи европейских клубных турниров, а также матчи международных турниров сборных. Словенец работал на чемпионате мира 2018 года в России.

Кроме того, в 2019 году Скомина был главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: под какой елкой писала Анастасия Волочкова
В Сети обсуждают кадры нападения змеи на пятилетнюю девочку в зоопарке
Река Миссисипи поменяла направление течения из-за урагана «Ида»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд