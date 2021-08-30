Арбитр Скомина завершил профессиональную карьеру
17:44
Словенский арбитр Дамир Скомина официально завершил спортивную карьеру, сообщает официальный сайт Футбольного союза Словении.
На решение 45-летнего арбитра повлияла травма колена.
За свою карьеру Скомина судил матчи европейских клубных турниров, а также матчи международных турниров сборных. Словенец работал на чемпионате мира 2018 года в России.
Кроме того, в 2019 году Скомина был главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
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