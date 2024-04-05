Экс-форвард «Локомотива» Джанашия считает, что ВАР не помогает в матчах

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о видеоассистентах арбитра (ВАР).

«ВАР убивает футбол и никак не помогает. Возьмем пример, в матче сборной Грузии против Греции ударили Кварацхелию, должна была быть красная карточка. Почему не удалили грека? Судья тогда ошибся. В таких моментах на самом деле нужен ВАР, потому что удар по ногам нанесли специально. Чистая красная карточка была, но почему не посмотрели в итоге? Я был тогда в бешенстве, как соперник его специально ударил. Вот в том матче нам не помог ВАР», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Экс-игрок железнодорожников добавил, что на победителях ВАР сказывается хорошо, а на проигравших — плохо.