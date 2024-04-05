Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 17:35

Экс-форвард «Локомотива» Джанашия считает, что ВАР не помогает в матчах

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о видеоассистентах арбитра (ВАР).

«ВАР убивает футбол и никак не помогает. Возьмем пример, в матче сборной Грузии против Греции ударили Кварацхелию, должна была быть красная карточка. Почему не удалили грека? Судья тогда ошибся. В таких моментах на самом деле нужен ВАР, потому что удар по ногам нанесли специально. Чистая красная карточка была, но почему не посмотрели в итоге? Я был тогда в бешенстве, как соперник его специально ударил. Вот в том матче нам не помог ВАР», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Экс-игрок железнодорожников добавил, что на победителях ВАР сказывается хорошо, а на проигравших — плохо.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Футбол
1
1
Читайте также
Нидерланды сыграют в группе Евро-2024 с Францией, Австрией и Польшей
Даниил Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
«Матч «Динамо» - «Спартак» будет насыщенным на события». Черчесов поделился ожиданиями от московского дерби
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Член ЭСК РФС возглавил судей Эквадора
Новости
RSS RSS
Все новости