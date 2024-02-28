Член ЭСК РФС возглавил судей Эквадора

Как стало известно «СЭ», член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС), известный арбитр Нестор Питана возглавил судейский комитет федерации футбола Эквадора.

48-летний аргентинец, завершивший карьеру рефери в конце 2022 года, в силу ряда причин не нашел применения знаниям и умениям в родной стране и принял предложение эквадорцев.

Напомним, что помимо Питаны в ЭСК РФС с правом голоса работают Милорад Мажич (Сербия), Равшин Ирматов (Узбекистан), Джюнейт Чакыр (Турция) и Николай Иванов.