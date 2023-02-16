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Судейство

Судейство

Сегодня, 10:25

Арбитр Матюнин принял решение отозвать иск о защите чести и достоинства к СМИ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Алексей Матюнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитр Алексей Матюнин принял решение отозвать иск защите чести, достоинства, деловой репутации во время заседания, которое проходит в Черемушкинском районном суде. Об этом сообщил адвокат Матюнина.

Ранее сообщалось, что Матюнин готовит иск в суд к изданию «РБ Спорт» из-за новости о том, что судья не прошел проверку на детекторе лжи.

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.

Алексей Матюнин
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