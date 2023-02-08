Юран: «Не понимаю, зачем судьям комментировать свои решения после игры»

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением об идее обязать футбольных арбитров давать интервью после матчей, а также во время спорных эпизодов.

«Вообще я не сторонник того, чтобы давать какие-то комментарии сразу после матча, это неправильно. Для аудитории, журналистики это нужно, да, но для тренеров это слишком тяжело. После финального свистка зашкаливает давление, разные эмоции, ты не можешь дать адекватную оценку происходящего в таком состоянии. У судей такая же история — зачем это, для чего это делать, не понимаю, зачем им что-то комментировать после игры», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Также он не считает, что аудитории нужны комментарии судей после матчей.

«Не считаю, что нужны комментарии судей после матчей. Опять мы бежим впереди паровоза. Я смотрю разные европейские чемпионаты, и вроде бы такого там нет», — сказал Юран.

Ранее с идеей предложить судьям объяснять свои решения после матчей выступил президент РПЛ Александр Алаев.

Затем такое нововведение было внедрено на Зимнем кубке РПЛ. Каждая команда может использовать по одному запросу на проверку спорного эпизода за тайм. Во время видеопросмотра судья в прямом эфире должен прокомментировать свое решение.