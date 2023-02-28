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Судейство

Судейство

Сегодня, 16:04

«Спартак» — «Локомотив: рука Конти не была опорной, пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Трансляция матча «Спартак» — «Локомотив»
Фото Трансляция матча «Ахмат» — «Спартак»
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Появилась необходимость подробнее остановиться на решении арбитра Сергея Иванова назначить 11-метровый удара в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча 1/4 Пути РПЛ FONBET Кубка России в Тушине, который выиграл «Спартак» (4:2). Есть те, кто считает вердикт судьи ошибочным, потому что контакт мяча в штрафной площади железнодорожников случился с рукой Хермана Конти, которую нужно считать опорной. А значит, оснований для пенальти нет.

Но это не так. Рука Конти была отставлена в сторону, уже стелилась по газону. В данном случае нельзя считать ее опорной или шедшей в упор. Такие действия игрока наказуемы. Иванов абсолютно правильно разобрался в том, что произошло в штрафной площади «Локомотива», и указал на 11-метровую отметку.

Действия Конти можно сравнить с действиями одного из защитников «Ахмата» в игре 1-го тура чемпионата России-2022/23 со «Спартаком» (1:1). На 77-й минуте после прострела Квинси Промеса тоже произошел контакт мяча с рукой. Но та рука действительно была опорной, и Владислав Безбородов правильно воздержался от назначения пенальти.

Игра рукой защитника "Ахмата". Фото Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"
Фото Трансляция матча «Ахмат» — «Спартак»
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Херман Конти
11
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