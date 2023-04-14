«Торпедо» — «Спартак»: Абаскаль даже без Промеса поймает на крючок обитателя дна таблицы
15 апреля в 23-м туре чемпионата России «Торпедо» примет «Спартак». Встреча в «Лужниках» начнется в 19.00 по московскому времени по свистку арбитра Павла Шадыханова. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и канале «Матч! Премьер» стартует в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Спартак» 15 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Спартак» явным фаворитом. На успех красно-белых предложен коэффициент 1.38, что соответствует 70% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (20%), победа «Торпедо» — за 8.00 (10%).
Команда Гильермо Абаскаля забила 48 мячей в РПЛ — больше только у «Зенита» (57). На тотал больше трех голов дана котировка 2.03, на ТМ (3) — 1.80.
«Спартак» пропустил в семи из девяти предыдущих встреч, а «Торпедо» — в 10 из 12. Обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный рынок — за 2.00.
Черно-белые забили на своем поле всего шесть мячей в РПЛ — худший результат сезона. На то, что хозяева не отметятся голами, есть котировка 2.30.
Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков ФОНБЕТ, — 2:0 в пользу «Спартака». Поставить на этот исход можно за 7.00.
«Торпедо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 15 апреля 2023 года
Жозеп Клотет только возглавил «Торпедо», как пришла первая победа: в прошлом туре черно-белые обыграли «Факел» (2:0). Так москвичи оборвали неудачную серию из 10 встреч (семь поражений и три ничьи), сравнявшись по очкам с «Химками». Кстати, это лишь третий матч сезона, в котором автозаводцы не пропустили. При этом перед игрой со «Спартаком» у хозяев случились неприятности — они остались без пары важных игроков основы: проблемы со здоровьем у вингера Хожимата Эркинова и опорного полузащитника Ивана Енина.
Команда Гильермо Абаскаля дала огня в прошлом туре на пару с «Динамо» (3:3). Таким образом, «Спартак» не может победить уже в трех матчах РПЛ подряд — такой продолжительной «черной» серии в этом сезоне у красно-белых еще не было. Москвичи сохранили третью строчку в таблице, но отставание от «Зенита» выросло до 12 баллов. Проблемы «Спартака» можно связать с травмой лучшего бомбардира команды и РПЛ Квинси Промеса. Кроме него ближайший матч пропустят Георгий Джикия и Наиль Умяров.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Спартак»
Победа черно-белых в прошлом туре стала для них первой в шести предыдущих встречах РПЛ. Также команда забила впервые на этом отрезке. Всего у «Торпедо» лишь шесть голов за 11 поединков при родных фанатах. При этом в восьми из них не было обмена голами между командами, и в таком же количестве матчей забито два или меньше мячей.
«Спартак» не проиграл четыре из пяти прошлых выездных матчей в РПЛ (две победы и две ничьи). Команда Абаскаля забила в девяти из 11 гостевых встреч, а в пяти из семи отличилась минимум дважды. Кроме того, красно-белые не проиграли торпедовцам в восьми матчах РПЛ подряд, а в первом круге оказались сильнее со счетом 1:0.
«Торпедо» на кураже от долгожданной победы и «Спартак», который обменялся голами в шести из семи прошлых выездов, способны огорчить друг друга. Но класс команды Абаскаля обернется победой гостей.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4