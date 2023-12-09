«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на центральный матч тура РПЛ
10 декабря в 19.45 по московскому времени в 18-м туре РПЛ «Краснодар» примет ЦСКА. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.
В какой форме «Краснодар»
К заключительному матчу в этом году «Краснодар» подходит лидером РПЛ. «Быки» на два очка опережают «Зенит», который располагается на второй позиции. Впрочем, в последнее время команда выступает с переменным успехом. В пяти предыдущих встречах в чемпионате подопечные Владимира Ивича уступили ЦСКА (0:1), обыграли «Крылья Советов» (2:1), разошлись миром с «Зенитом» (1:1), потерпели поражение от «Урала» (1:3) и одолели «Оренбург» (2:1).
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В целом по сезону «Краснодар» хорошо обороняется и пропустил меньше всех голов в РПЛ (14). Правда, в каждом из семи последних матчей в чемпионате «быки» позволяли соперникам отличиться. Тем не менее, несмотря на пропущенный мяч, краснодарцы смогли победить в предыдущей встрече с «Оренбургом». В этой игре за «быков» забили Эдуард Сперцян и Ильзат Ахметов. Также Сперцян недавно поразил ворота «Зенита» и наравне с Джоном Кордобой является лучшим бомбардиром команды в РПЛ (по восемь голов). При этом Кордоба сыграет за «Краснодар» уже в весенней части чемпионата, так как был дисквалифицирован после матча с «Уралом».
В какой форме ЦСКА
ЦСКА довольно неплохо проявляет себя в последних встречах. В пяти предыдущих турах РПЛ армейцы победили «Краснодар» (1:0) и «Пари НН» (3:2), сыграли вничью с «Факелом» (1:1), в напряженной борьбе уступили «Динамо» (2:3) и взяли верх над «Ростовом» (2:0). Набрав 28 очков в 17 матчах, красно-синие идут на пятой строчке в таблице. Однако их отставание от третьего места незначительное — три балла.
ЦСКА демонстрирует результативный футбол и входит в топ-3 РПЛ по голам (31). В трех из четырех последних встреч в чемпионате подопечные Владимира Федотова забивали как минимум два мяча. В предыдущем матче с «Ростовом» важную роль сыграл Федор Чалов, который реализовал пенальти и отдал результативную передачу. А всего в текущем чемпионате нападающий забил восемь голов и сделал три ассиста — это лучший показатель в ЦСКА по системе «гол+пас». При этом порой даже высокая результативность не спасает армейцев от потери очков. Так произошло в предпоследнем туре РПЛ, в котором красно-синие потерпели поражение от «Динамо», пропустив три гола.
«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч
В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА провели пять очных матчей. В рамках РПЛ армейцы разгромили «быков» на своем поле (4:1), а в ответной игре была зафиксирована ничья (0:0). В свою очередь на групповой стадии FONBET Кубка России красно-синие победили дома (3:0), но уступили в гостях (0:1). Позднее соперники встретились уже в суперфинале турнира, в котором ЦСКА выиграл по пенальти (1:1, 5:4 пен). Победой армейцев завершилось и первое противостояние команд в этом сезоне РПЛ (1:0).
Прогноз Василия Уткина на матч «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря
«ЦСКА часто обыгрывает «Краснодар» дома. В конце октября армейцам снова удалось победить «быков» на своем поле. Однако в ответной встрече красно-синим придется гораздо сложнее, ведь в этом сезоне РПЛ «Краснодар» блестяще выступает на домашней арене (семь побед и ничья). В предыдущем матче против «Оренбурга» «быки» дали понять, что могут показывать содержательный футбол и без Кордобы. Поэтому мне кажется, что на своем поле они не уступят и армейцам. При этом я ожидаю голов от обеих команд, так как и «Краснодар», и ЦСКА в последнее время регулярно обмениваются с оппонентами забитыми мячами», — считает Уткин.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4