Инки побеждали соперника лишь раз за последний 21 год.

29 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Колумбии и Перу. Встреча пройдет в городе Барранкилья на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Колумбия — Перу: коэффициенты букмекеров

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Колумбия. На нее можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (25%), а победа Перу есть в линии за 6.20 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.39.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.47, ТМ можно также взять за 2.70.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.32. Обратный результат есть за 1.61.

Колумбия — Перу: прогноз и анализ матча

Команды идут вровень в своей группе, занимая в ней четвертое и пятое места соответственно. Да и в целом может показаться, что Колумбия и Перу — довольно равные соперники. Особенно если посмотреть на последние очные встречи между ними: в недавних двух у сборных по победе. Однако у Колумбии больше побед на дистанции: Перу всего раз обыграла колумбийцев с 2001 года. За этот же временной промежуток команды девять раз сыграли вничью. Учитывая текущую ситуацию в командах — возможен тот же исход. Но Колумбии играть дома, а здесь они обыгрывали оппонентов три раза из четырех. Да, первую домашнюю игру 2022 года также выиграли, оказавшись сильнее Гондураса со счетом 2:1. Так что возьмем победу Колумбии за 1.58.

Также берем исход «обе забьют» за 2.32. Он заходил в трех последних очных встречах сборных из пяти. А в гостях Перу забивает Колумбии уже две встречи подряд.

Колумбия — Перу: ставка на матч

Может показаться, что команды равны, однако это не так. Перу лишь раз побеждала Колумбию с 2001 года. Да и в домашних матчах колумбийцы играют довольно успешно против перуанцев. Так что берем победу хозяев в этой игре за 1.58.

Рекомендуемая ставка: Победа Колумбии за 1.58.