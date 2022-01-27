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Сегодня, 10:15

Колумбия — Перу: кафетерос не отдадут гостям путевку на ЧМ-2022

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Колумбия — Перу
Егор Сергеев
Футболисты сборной Колумбии.
Фото Getty Images
Инки побеждали соперника лишь раз за последний 21 год.

29 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Колумбии и Перу. Встреча пройдет в городе Барранкилья на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
29 янв, 00:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
Перу

Колумбия — Перу: коэффициенты букмекеров

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Колумбия. На нее можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (25%), а победа Перу есть в линии за 6.20 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.39.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.47, ТМ можно также взять за 2.70.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.32. Обратный результат есть за 1.61.

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Колумбия — Перу: прогноз и анализ матча

Команды идут вровень в своей группе, занимая в ней четвертое и пятое места соответственно. Да и в целом может показаться, что Колумбия и Перу — довольно равные соперники. Особенно если посмотреть на последние очные встречи между ними: в недавних двух у сборных по победе. Однако у Колумбии больше побед на дистанции: Перу всего раз обыграла колумбийцев с 2001 года. За этот же временной промежуток команды девять раз сыграли вничью. Учитывая текущую ситуацию в командах — возможен тот же исход. Но Колумбии играть дома, а здесь они обыгрывали оппонентов три раза из четырех. Да, первую домашнюю игру 2022 года также выиграли, оказавшись сильнее Гондураса со счетом 2:1. Так что возьмем победу Колумбии за 1.58.

Также берем исход «обе забьют» за 2.32. Он заходил в трех последних очных встречах сборных из пяти. А в гостях Перу забивает Колумбии уже две встречи подряд.

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Колумбия — Перу: ставка на матч

Может показаться, что команды равны, однако это не так. Перу лишь раз побеждала Колумбию с 2001 года. Да и в домашних матчах колумбийцы играют довольно успешно против перуанцев. Так что берем победу хозяев в этой игре за 1.58.

Рекомендуемая ставка: Победа Колумбии за 1.58.

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Сборная Колумбии по футболу
Сборная Перу по футболу
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И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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