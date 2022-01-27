Колумбия — Перу: кафетерос не отдадут гостям путевку на ЧМ-2022
29 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Колумбии и Перу. Встреча пройдет в городе Барранкилья на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Колумбия — Перу: коэффициенты букмекеров
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Колумбия. На нее можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (25%), а победа Перу есть в линии за 6.20 (15%).
Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.39.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.47, ТМ можно также взять за 2.70.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.32. Обратный результат есть за 1.61.
Колумбия — Перу: прогноз и анализ матча
Команды идут вровень в своей группе, занимая в ней четвертое и пятое места соответственно. Да и в целом может показаться, что Колумбия и Перу — довольно равные соперники. Особенно если посмотреть на последние очные встречи между ними: в недавних двух у сборных по победе. Однако у Колумбии больше побед на дистанции: Перу всего раз обыграла колумбийцев с 2001 года. За этот же временной промежуток команды девять раз сыграли вничью. Учитывая текущую ситуацию в командах — возможен тот же исход. Но Колумбии играть дома, а здесь они обыгрывали оппонентов три раза из четырех. Да, первую домашнюю игру 2022 года также выиграли, оказавшись сильнее Гондураса со счетом 2:1. Так что возьмем победу Колумбии за 1.58.
Также берем исход «обе забьют» за 2.32. Он заходил в трех последних очных встречах сборных из пяти. А в гостях Перу забивает Колумбии уже две встречи подряд.
Колумбия — Перу: ставка на матч
Может показаться, что команды равны, однако это не так. Перу лишь раз побеждала Колумбию с 2001 года. Да и в домашних матчах колумбийцы играют довольно успешно против перуанцев. Так что берем победу хозяев в этой игре за 1.58.
Рекомендуемая ставка: Победа Колумбии за 1.58.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7