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Эквадор — Бразилия: хозяева воспользуются отсутствием Неймара

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Эквадор — Бразилия
Егор Сергеев
Футболисты сборной Эквадора.
Фото Getty Images
29-летний форвард — лучший бомбардир бразильцев с семью голами.

28 января Эквадор примет Бразилию в 15-м туре южноамериканского отборочного этапа к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка». Начало — в 00.00. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
28 янв, 00:00. Rodrigo Paz Delgado (Кито)
Эквадор
Бразилия

Эквадор — Бразилия: коэффициенты букмекеров

Команда Тите — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Бразилии можно за 2.30 — это порядка 41% вероятности. Успех сборной Эквадора оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья — 3.30 (29%).

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.62.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.62.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.75.

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Эквадор — Бразилия: прогноз и анализ матча

Бразилия лидирует в южноамериканском отборе. Команда Тите идет без поражений — она набрала 35 очков в 13 турах, одержав 11 побед и дважды сыграв вничью.

Гости досрочно гарантировали себе выход в финальную часть ЧМ-2022 года, но не обеспечили победу в отборе — Аргентина отстает на шесть очков и сохраняет шансы обойти бразильцев в турнирной таблице.

Эквадор занимает третью строчку и всеми силами стремится удержать место в топ-4, которое гарантирует путевку в Катар. «Триколор» добыл 23 очка в 14 матчах отбора к ЧМ-2022.

Соперники подходят в хорошей форме к очному противостоянию. Эквадор не проигрывает пять матчей кряду с учетом всех соревнований, а Бразилия — семь. «Триколор» потерпел всего одно поражение дома в отборе, а команда Тите — ни одного за весь турнир.

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Принимая во внимание статистику и важность результата для обеих сборных, можно сделать смелую ставку на ничью с коэффициентом 3.30.

Более надежно выглядит вариант ставки на тотал голов меньше 2.5 за 1.62. Результат важен обеим сборным в турнирном плане, что говорит против бесшабашного футбола. Эквадор пропускает дома в среднем 0.71 мяча за игру, а Бразилия на выезде — 0.43.

Средний тотал матчей Эквадора в отборе равен 2.6 гола, а в играх Бразилии — 2.2. Лишь в одной из шести последних личных встреч команд было забито свыше двух мячей.

В пользу малорезультативного исхода встречи говорит также отсутствие главной звезды Бразилии — Неймар не вызван в сборную, форвард «ПСЖ» продолжает восстановление после травмы. 29-летний нападающий забил семь мячей в текущем отборе.

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Эквадор — Бразилия: ставка на матч

Эквадор сражается за место в топ-4, которое даст команде путевку в Катар на ЧМ-2022, а Бразилия стремится победить в отборочном турнире и пройти его дистанцию без поражений. Это говорит о важности результата для обеих сборных. В таком случае сложно ждать открытого и бесшабашного футбола.

Эквадор пропускает дома всего 0.71 мяча за игру, а Бразилия в гостях — 0.43. Лишь раз за последние шесть очных встреч визави фиксировалось более двух взятий ворот. Опираясь на все вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.62.

Рекомендуемая ставка: тотал голов меньше 2.5 за 1.62.

Прогнозы на спорт
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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