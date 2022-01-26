29-летний форвард — лучший бомбардир бразильцев с семью голами.

28 января Эквадор примет Бразилию в 15-м туре южноамериканского отборочного этапа к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка». Начало — в 00.00. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Эквадор — Бразилия: коэффициенты букмекеров

Команда Тите — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Бразилии можно за 2.30 — это порядка 41% вероятности. Успех сборной Эквадора оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья — 3.30 (29%).

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.62.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.62.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.75.

Эквадор — Бразилия: прогноз и анализ матча

Бразилия лидирует в южноамериканском отборе. Команда Тите идет без поражений — она набрала 35 очков в 13 турах, одержав 11 побед и дважды сыграв вничью.

Гости досрочно гарантировали себе выход в финальную часть ЧМ-2022 года, но не обеспечили победу в отборе — Аргентина отстает на шесть очков и сохраняет шансы обойти бразильцев в турнирной таблице.

Эквадор занимает третью строчку и всеми силами стремится удержать место в топ-4, которое гарантирует путевку в Катар. «Триколор» добыл 23 очка в 14 матчах отбора к ЧМ-2022.

Соперники подходят в хорошей форме к очному противостоянию. Эквадор не проигрывает пять матчей кряду с учетом всех соревнований, а Бразилия — семь. «Триколор» потерпел всего одно поражение дома в отборе, а команда Тите — ни одного за весь турнир.

Принимая во внимание статистику и важность результата для обеих сборных, можно сделать смелую ставку на ничью с коэффициентом 3.30.

Более надежно выглядит вариант ставки на тотал голов меньше 2.5 за 1.62. Результат важен обеим сборным в турнирном плане, что говорит против бесшабашного футбола. Эквадор пропускает дома в среднем 0.71 мяча за игру, а Бразилия на выезде — 0.43.

Средний тотал матчей Эквадора в отборе равен 2.6 гола, а в играх Бразилии — 2.2. Лишь в одной из шести последних личных встреч команд было забито свыше двух мячей.

В пользу малорезультативного исхода встречи говорит также отсутствие главной звезды Бразилии — Неймар не вызван в сборную, форвард «ПСЖ» продолжает восстановление после травмы. 29-летний нападающий забил семь мячей в текущем отборе.

Эквадор — Бразилия: ставка на матч

Эквадор сражается за место в топ-4, которое даст команде путевку в Катар на ЧМ-2022, а Бразилия стремится победить в отборочном турнире и пройти его дистанцию без поражений. Это говорит о важности результата для обеих сборных. В таком случае сложно ждать открытого и бесшабашного футбола.

Эквадор пропускает дома всего 0.71 мяча за игру, а Бразилия в гостях — 0.43. Лишь раз за последние шесть очных встреч визави фиксировалось более двух взятий ворот. Опираясь на все вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.62.

Рекомендуемая ставка: тотал голов меньше 2.5 за 1.62.