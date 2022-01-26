Эквадор — Бразилия: хозяева воспользуются отсутствием Неймара
28 января Эквадор примет Бразилию в 15-м туре южноамериканского отборочного этапа к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка». Начало — в 00.00. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Эквадор — Бразилия: коэффициенты букмекеров
Команда Тите — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Бразилии можно за 2.30 — это порядка 41% вероятности. Успех сборной Эквадора оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья — 3.30 (29%).
Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.62.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.62.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.75.
Эквадор — Бразилия: прогноз и анализ матча
Бразилия лидирует в южноамериканском отборе. Команда Тите идет без поражений — она набрала 35 очков в 13 турах, одержав 11 побед и дважды сыграв вничью.
Гости досрочно гарантировали себе выход в финальную часть ЧМ-2022 года, но не обеспечили победу в отборе — Аргентина отстает на шесть очков и сохраняет шансы обойти бразильцев в турнирной таблице.
Эквадор занимает третью строчку и всеми силами стремится удержать место в топ-4, которое гарантирует путевку в Катар. «Триколор» добыл 23 очка в 14 матчах отбора к ЧМ-2022.
Соперники подходят в хорошей форме к очному противостоянию. Эквадор не проигрывает пять матчей кряду с учетом всех соревнований, а Бразилия — семь. «Триколор» потерпел всего одно поражение дома в отборе, а команда Тите — ни одного за весь турнир.
Принимая во внимание статистику и важность результата для обеих сборных, можно сделать смелую ставку на ничью с коэффициентом 3.30.
Более надежно выглядит вариант ставки на тотал голов меньше 2.5 за 1.62. Результат важен обеим сборным в турнирном плане, что говорит против бесшабашного футбола. Эквадор пропускает дома в среднем 0.71 мяча за игру, а Бразилия на выезде — 0.43.
Средний тотал матчей Эквадора в отборе равен 2.6 гола, а в играх Бразилии — 2.2. Лишь в одной из шести последних личных встреч команд было забито свыше двух мячей.
В пользу малорезультативного исхода встречи говорит также отсутствие главной звезды Бразилии — Неймар не вызван в сборную, форвард «ПСЖ» продолжает восстановление после травмы. 29-летний нападающий забил семь мячей в текущем отборе.
Эквадор — Бразилия: ставка на матч
Эквадор сражается за место в топ-4, которое даст команде путевку в Катар на ЧМ-2022, а Бразилия стремится победить в отборочном турнире и пройти его дистанцию без поражений. Это говорит о важности результата для обеих сборных. В таком случае сложно ждать открытого и бесшабашного футбола.
Эквадор пропускает дома всего 0.71 мяча за игру, а Бразилия в гостях — 0.43. Лишь раз за последние шесть очных встреч визави фиксировалось более двух взятий ворот. Опираясь на все вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.62.
Рекомендуемая ставка: тотал голов меньше 2.5 за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7