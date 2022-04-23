Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Рома» 23 апреля 2022 года

Римляне не соперник в борьбе за чемпионство.

23 апреля 2022 года состоится главный матч 34-го тура серии А, в котором «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Рому». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Рома» 23 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловным фаворитом матча: коэффициент на победу «Интера» — 1.63, примерно 60% вероятности. Поставить на выигрыш «Ромы» можно с котировкой 5.70 (16%). Ничья оценена в 4.00 (24%).

Ставка Х2 на команду Жозе Моуринью доступна за 2.37.

«Интер» — самая результативная команда чемпионата Италии (68 мячей за 32 тура). Тотал больше трех голов на предстоящий матч возможно взять за 2.25, меньше — за 1.65. Тотал больше двух мячей оценен в 1.35, меньше — в 3.20.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.79, обратная ставка идет за 2.02.

«Интер» — «Рома»: прогноз и анализ матча 34-го тура серии А 23 апреля 2022 года

«Интер» — фаворит чемпионской гонки, в которой еще участвуют «Милан» и «Наполи». Команда Симоне Индзаги отстает от россонери на два балла, но сыграла на игру меньше и лидирует по потерянным очкам. «Рома» идет пятой, но еще может зацепиться за место в топ-4: «Ювентус» всего в пяти баллах впереди.

В первом круге «нерадзурри» разгромили римлян на выезде со счетом 3:0, поставить на еще одну безголевую игру для «Ромы» можно с коэффициентом 1.62.

«Интер» находится в хорошей форме: в чемпионате не проигрывал с конца февраля и вышел на серию из семи матчей без поражений (четыре победы). К уверенным выступлениям в лиге «нерадзурри» добавили разнос «Милана» в полуфинале Кубка Италии со счетом 3:0, в решающем матче миланцы встретятся в «Ювентусом».

Мощный ход набрали лидеры «Интера»: Лаутаро Мартинес за два последних матча во всех турнирах оформил 3+1, Марсело Брозович — 1+1. К тому же стабильно по сезону выступают другие игроки «нерадзурри»: в команде есть сразу семь футболистов, которые набрали больше 10 результативных действий.

«Рома» тоже подошла к игре в неплохом состоянии. Римляне не проигрывают в серии А еще дольше — 12 матчей (семь побед). Правда, внушительного рывка не хватило для подъема в зону Лиги чемпионов, команда Моуринью растеряла слишком много очков до этого. В составе римлян нет такого разнообразия исполнителей, как у «Интера». Команда зависит от Тэмми Абрахама, который в этом сезоне настрелял уже 24 мяча во всех турнирах: кроме него ни один игрок римлян не пересек отметку в 10 забитых.

«Нерадзурри» играют в три центральных защитника, среди которых по-настоящему элитные стопперы: Милан Шкриньяр, Стефан де Врей и Алессандро Бастони. У «Ромы» же есть проблемы с созданием моментов в топ-матчах: в последнем туре римляне не проиграли «Наполи» (1:1) благодаря голу в добавленное время, с остальными лидерами «волки» тоже в основном играли тускло.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Рома»

«Интер» выглядит явным фаворитом: команда Индзаги ведет плотную борьбу за чемпионство и не может ошибаться в играх с командами ниже уровнем. «Рома» неплохо показывала себя в последние месяцы, но беспроигрышная серия, скорее всего, прервется в игре против «нерадзурри».

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 1.63.