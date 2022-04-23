«Интер» — «Рома»: Моуринью снова провалится в матче против бывших
23 апреля 2022 года состоится главный матч 34-го тура серии А, в котором «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Рому». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Рома» 23 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловным фаворитом матча: коэффициент на победу «Интера» — 1.63, примерно 60% вероятности. Поставить на выигрыш «Ромы» можно с котировкой 5.70 (16%). Ничья оценена в 4.00 (24%).
Ставка Х2 на команду Жозе Моуринью доступна за 2.37.
«Интер» — самая результативная команда чемпионата Италии (68 мячей за 32 тура). Тотал больше трех голов на предстоящий матч возможно взять за 2.25, меньше — за 1.65. Тотал больше двух мячей оценен в 1.35, меньше — в 3.20.
Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.79, обратная ставка идет за 2.02.
«Интер» — «Рома»: прогноз и анализ матча 34-го тура серии А 23 апреля 2022 года
«Интер» — фаворит чемпионской гонки, в которой еще участвуют «Милан» и «Наполи». Команда Симоне Индзаги отстает от россонери на два балла, но сыграла на игру меньше и лидирует по потерянным очкам. «Рома» идет пятой, но еще может зацепиться за место в топ-4: «Ювентус» всего в пяти баллах впереди.
В первом круге «нерадзурри» разгромили римлян на выезде со счетом 3:0, поставить на еще одну безголевую игру для «Ромы» можно с коэффициентом 1.62.
«Интер» находится в хорошей форме: в чемпионате не проигрывал с конца февраля и вышел на серию из семи матчей без поражений (четыре победы). К уверенным выступлениям в лиге «нерадзурри» добавили разнос «Милана» в полуфинале Кубка Италии со счетом 3:0, в решающем матче миланцы встретятся в «Ювентусом».
Мощный ход набрали лидеры «Интера»: Лаутаро Мартинес за два последних матча во всех турнирах оформил 3+1, Марсело Брозович — 1+1. К тому же стабильно по сезону выступают другие игроки «нерадзурри»: в команде есть сразу семь футболистов, которые набрали больше 10 результативных действий.
«Рома» тоже подошла к игре в неплохом состоянии. Римляне не проигрывают в серии А еще дольше — 12 матчей (семь побед). Правда, внушительного рывка не хватило для подъема в зону Лиги чемпионов, команда Моуринью растеряла слишком много очков до этого. В составе римлян нет такого разнообразия исполнителей, как у «Интера». Команда зависит от Тэмми Абрахама, который в этом сезоне настрелял уже 24 мяча во всех турнирах: кроме него ни один игрок римлян не пересек отметку в 10 забитых.
«Нерадзурри» играют в три центральных защитника, среди которых по-настоящему элитные стопперы: Милан Шкриньяр, Стефан де Врей и Алессандро Бастони. У «Ромы» же есть проблемы с созданием моментов в топ-матчах: в последнем туре римляне не проиграли «Наполи» (1:1) благодаря голу в добавленное время, с остальными лидерами «волки» тоже в основном играли тускло.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Рома»
«Интер» выглядит явным фаворитом: команда Индзаги ведет плотную борьбу за чемпионство и не может ошибаться в играх с командами ниже уровнем. «Рома» неплохо показывала себя в последние месяцы, но беспроигрышная серия, скорее всего, прервется в игре против «нерадзурри».
Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0