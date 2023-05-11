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«Рома» — «Байер»: прогноз на матч полуфинала Лиги Европы 11 мая 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Байер» 11 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press

11 мая в полуфинале Лиги Европы «Рома» примет «Байер» на Олимпийском стадионе в Риме. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком английского арбитра Майкла Оливера. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Футбол 1» стартует с 21.55 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
11 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Байер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом хозяев. Успех парней Жозе Моуринью можно взять с коэффициентом 2.13, что соответствует 45% вероятности. Ничья представлена за 3.38 (29%), триумф гостей — за 3.72 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3380 рублей, если команды не выявят победителя.

Вы можете поставить на проход одной из команд в финал уже сейчас. На римлян доступна котировка 2.08, на леверкузенцев — 1.72.

В последних пяти матчах оба клуба забивают в среднем по 1.4 мяча. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Обмен точными выстрелами в полуфинале Лиги Европы оценен в 1.95, обратный рынок дан за 1.86.

По версии Olimpbet, наиболее вероятный результат — ничья 1:1. На этот итог предложен коэффициент 6.25.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Байер»

Римляне шикарно играют дома в Лиге Европы и не уступили в 10 из 12 матчей. Причем «волки» отличились в каждом поединке на этом отрезке. В плей-офф парни Моуринью не проиграли четыре из шести прошлых встреч: взяли ничью, три победы и столько же раз не пропустили. Тем не менее сейчас команда на спаде: в четырех турах серии А подряд ни одного выигрыша (по два поражения и «мирных» исхода). Ни в одном из них «Рома» не забила больше одного мяча.

«Байер» тоже крепко выступает в Лиге Европы. Леверкузенцы не знают неудач в пяти матчах подряд, в четырех из которых взяли верх. В таком же количестве поединков «аптекари» отличились минимум дважды за 90 минут. В гостях команда Хаби Алонсо менее прочна, но очень опасна. У нее четыре победы в семи недавних выездах к соперникам по ЛЕ, но при этом в пяти из шести визитах «Байер» пропустил хотя бы раз. В двух последних турах бундеслиги у леверкузенцев тоже получилось плохо: ничья и поражение.

В результате встречаются равные команды. «Рома» хороша дома, «Байер» опасен в гостях, но обе команды в последнее время играют нестабильно. А статус полуфинала ЛЕ вынудит действовать аккуратнее, чем обычно, и перестраховаться.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.71.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Рома
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«Евровидение»-2023: прогноз и коэффициенты на второй полуфинал конкурса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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 22
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П
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