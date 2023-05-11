11 мая в полуфинале Лиги Европы «Рома» примет «Байер» на Олимпийском стадионе в Риме. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком английского арбитра Майкла Оливера. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Футбол 1» стартует с 21.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом хозяев. Успех парней Жозе Моуринью можно взять с коэффициентом 2.13, что соответствует 45% вероятности. Ничья представлена за 3.38 (29%), триумф гостей — за 3.72 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3380 рублей, если команды не выявят победителя.

Вы можете поставить на проход одной из команд в финал уже сейчас. На римлян доступна котировка 2.08, на леверкузенцев — 1.72.

В последних пяти матчах оба клуба забивают в среднем по 1.4 мяча. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Обмен точными выстрелами в полуфинале Лиги Европы оценен в 1.95, обратный рынок дан за 1.86.

По версии Olimpbet, наиболее вероятный результат — ничья 1:1. На этот итог предложен коэффициент 6.25.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Байер»

Римляне шикарно играют дома в Лиге Европы и не уступили в 10 из 12 матчей. Причем «волки» отличились в каждом поединке на этом отрезке. В плей-офф парни Моуринью не проиграли четыре из шести прошлых встреч: взяли ничью, три победы и столько же раз не пропустили. Тем не менее сейчас команда на спаде: в четырех турах серии А подряд ни одного выигрыша (по два поражения и «мирных» исхода). Ни в одном из них «Рома» не забила больше одного мяча.

«Байер» тоже крепко выступает в Лиге Европы. Леверкузенцы не знают неудач в пяти матчах подряд, в четырех из которых взяли верх. В таком же количестве поединков «аптекари» отличились минимум дважды за 90 минут. В гостях команда Хаби Алонсо менее прочна, но очень опасна. У нее четыре победы в семи недавних выездах к соперникам по ЛЕ, но при этом в пяти из шести визитах «Байер» пропустил хотя бы раз. В двух последних турах бундеслиги у леверкузенцев тоже получилось плохо: ничья и поражение.

В результате встречаются равные команды. «Рома» хороша дома, «Байер» опасен в гостях, но обе команды в последнее время играют нестабильно. А статус полуфинала ЛЕ вынудит действовать аккуратнее, чем обычно, и перестраховаться.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.71.

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