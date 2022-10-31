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«Верона» — «Рома»: прогноз на матч серии А 31 октября 2022 года

Прогноз на матч серии А «Верона» — «Рома» 31 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Ромы» в матче с «Миланом».
Фото Global Look Press

31 октября в матче 12-го тура серии А «Рома» встретится с одним из главных аутсайдеров чемпионата — «Вероной». Матч пройдет на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Жозе Моуринью серьезным фаворитом: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.90, вероятность — около 51%. Успех «Вероны» доступен с котировкой 4.50 (22%), даже ничья идет за более реалистичные 3.60 (27%).

Ждете равного матча? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3600 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, исходы встречи намекают на увесистое преимущество римлян:

• за 6.70 идут ничья 1:1 и успех «Ромы» 1:0;

• за 8.10 предложены победы гостей 2:0 и 2:1.

«Верона» проиграла в шести последних турах чемпионата и сползла уже на 19-е место. Команда Габриэле Чоффи не уступила лишь в трех из 11 матчей сезона. Верите, что в предстоящей игре хозяева прервут грустную серию? Ставка на то, что «Верона» не проиграет, доступна за 1.96.

Команды в этом сезоне забивают немного: римляне за 11 туров оформили 13 мячей, «мастифы» — 10. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 3.30, ИТМ1 (1.5) — за 1.33. Эти рынки на гостей доступны с одинаковой котировкой 1.90.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Верона» — «Рома» 31 октября 2022 года

«Верона» проиграла в чемпионате шесть матчей подряд, в каждом из которых пропускала ровно по два мяча. «Рома» с трудом выжимает голы: из восьми последних игр во всех турнирах в пяти забила меньше двух мячей и ни разу не превысила эту планку. Коллективу Моуринью мешает травма лучшего бомбардира команды Пауло Дибалы, который оформил семь голов во всех турнирах. Лучшие после аргентинца снайперы римлян — центральный защитник Крис Смоллинг и форвард Тэмми Абрахам, у обоих по три гола.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.92.

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ФК Верона
ФК Рома
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
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6.11 19:00
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