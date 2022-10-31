«Верона» — «Рома»: прогноз на матч серии А 31 октября 2022 года
31 октября в матче 12-го тура серии А «Рома» встретится с одним из главных аутсайдеров чемпионата — «Вероной». Матч пройдет на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Жозе Моуринью серьезным фаворитом: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.90, вероятность — около 51%. Успех «Вероны» доступен с котировкой 4.50 (22%), даже ничья идет за более реалистичные 3.60 (27%).
Ждете равного матча? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3600 рублей.
Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, исходы встречи намекают на увесистое преимущество римлян:
• за 6.70 идут ничья 1:1 и успех «Ромы» 1:0;
• за 8.10 предложены победы гостей 2:0 и 2:1.
«Верона» проиграла в шести последних турах чемпионата и сползла уже на 19-е место. Команда Габриэле Чоффи не уступила лишь в трех из 11 матчей сезона. Верите, что в предстоящей игре хозяева прервут грустную серию? Ставка на то, что «Верона» не проиграет, доступна за 1.96.
Команды в этом сезоне забивают немного: римляне за 11 туров оформили 13 мячей, «мастифы» — 10. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 3.30, ИТМ1 (1.5) — за 1.33. Эти рынки на гостей доступны с одинаковой котировкой 1.90.
Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Верона» — «Рома» 31 октября 2022 года
«Верона» проиграла в чемпионате шесть матчей подряд, в каждом из которых пропускала ровно по два мяча. «Рома» с трудом выжимает голы: из восьми последних игр во всех турнирах в пяти забила меньше двух мячей и ни разу не превысила эту планку. Коллективу Моуринью мешает травма лучшего бомбардира команды Пауло Дибалы, который оформил семь голов во всех турнирах. Лучшие после аргентинца снайперы римлян — центральный защитник Крис Смоллинг и форвард Тэмми Абрахам, у обоих по три гола.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2