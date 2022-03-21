Успех «Барселоны» в класико принес игрокам букмекерской компании прибыль в сотни тысяч

20 марта «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в 29-м туре испанской примеры. Класико прошло в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» не проигрывал в класико с марта 2019 года — шесть матчей подряд с учетом разных турниров. Поклонники мадридцев ждали продления серии «сливочных», но некоторые игроки букмекерской компании БЕТСИТИ верно оценили текущую форму каталонцев и не забыли про отсутствие Карима Бензема в составе хозяев. Они не побоялись сделать крупные ставки и получили солидную прибыль.

Один из игроков поставил 100 000 рублей на победу «Барселоны» с коэффициентом 3.40. Каталонцы с самого начала смотрелись лучше соперника и регулярно создавали опасные моменты у ворот Куртуа. В итоге команда Хави забила по два мяча в каждом из таймов и победила со счетом 4:0.

Хронология голов Эль-Класико:

29-я минута — Обамеянг;

38-я минута — Араухо;

47-я минута — Торрес;

51-я минута — Обамеянг.

По окончании встречи игрок букмекерской компании получил на выплату 340 000 рублей, а прибыль составила 240 000 рублей.

Другой игрок получил 255 000 рублей на выплату с этого матча уже в концовке 1-го тайма. Он сделал ставку в 100 000 рублей на ИТБ2 (1.5) с котировкой 2.55. Чистая прибыль составила 155 000 рублей.