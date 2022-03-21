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Сегодня, 17:15

«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 21 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» — ЦСКА
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Вратарь ЦСКА Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

21 марта «Динамо» примет ЦСКА в третьем матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное можно за 2.37 — это около 40% вероятности. Успех «Динамо» оценивается коэффициентом 2.80 (34%), а ничья доступна за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Динамо» выйти в следующий раунд оцениваются коэффициентом 7.80. Проход ЦСКА идет за 1.08.

Ф1(0) идет за 2.08, а Ф2(0) — за 1.75.

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Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.95, а ТМ 4.5 — за 1.85.

Шансы «Динамо» отличиться трижды минимум оцениваются котировкой 2.44.

Уверены, что ЦСКА забросит больше двух шайб? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.16.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» с коэффициентом 2.12.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 2:2 — коэффициент 6.60;

  • 1:1 — 8.70;

  • 3:3 — 11.0.
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Спартак

 19 1 7
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