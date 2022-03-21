21 марта «Динамо» примет ЦСКА в третьем матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное можно за 2.37 — это около 40% вероятности. Успех «Динамо» оценивается коэффициентом 2.80 (34%), а ничья доступна за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Динамо» выйти в следующий раунд оцениваются коэффициентом 7.80. Проход ЦСКА идет за 1.08.

Ф1(0) идет за 2.08, а Ф2(0) — за 1.75.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.95, а ТМ 4.5 — за 1.85.

Шансы «Динамо» отличиться трижды минимум оцениваются котировкой 2.44.

Уверены, что ЦСКА забросит больше двух шайб? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.16.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» с коэффициентом 2.12.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: