8 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится самое обсуждаемое противостояние этапа — в ответном матче сойдутся «Бавария» и «ПСЖ». Встреча состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2», она стартует в 22.45 мск. Обслужит игру арбитр из Италии Даниэле Орсато. В первой встрече немецкий клуб был сильнее (1:0).

Букмекерская компания OLIMPBET считает, что «Бавария» снова победит и пройдет в следующий раунд. Триумф мюнхенцев в основное время можно взять за 1.90, это примерно 52% вероятности. Ничья доступна за 4.28 (21%), успех «ПСЖ» — за 3.63 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 4280 рублей, а чистая прибыль составит 3280 рублей.

Обычно парижанам тяжело играть с «Баварией»: они потерпели четыре поражения в пяти последних очных матчах. Поэтому вариант Х2 доступен за 1.96.

Участие Месси, Мбаппе и других топовых игроков атаки не гарантирует голов: больше двух было забито только в одной из четырех предыдущих встреч. При этом ТБ 3.5 идет за 2.12, а ТМ 3.5 — за 1.78.

Вариант «обе забьют» предложен за невысокие 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.79.

Эксперты в первую очередь ждут гола не от Месси или Мбаппе, а от Шупо-Мотинга. Котировка на его результативный удар — 2.28. Забитый Лео мяч предложен за 2.80, Килианом — за 2.34.

Как именно определится участник четвертьфинала? Выход команды Нагельсманна в следующий этап в основное время котируется за 1.28, в овертайме — за 14.5, по пенальти — за 25.0. У «ПСЖ» эти же условия идут за 6.79, 24.0 и 25.0 соответственно.

Эксперты считают, что дальше пойдет немецкий клуб: проход «Баварии» в 1/4 финала оценен в 1.19, «ПСЖ» — в 4.62.