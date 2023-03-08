«Бавария» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 8 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
8 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится самое обсуждаемое противостояние этапа — в ответном матче сойдутся «Бавария» и «ПСЖ». Встреча состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2», она стартует в 22.45 мск. Обслужит игру арбитр из Италии Даниэле Орсато. В первой встрече немецкий клуб был сильнее (1:0).
Букмекерская компания OLIMPBET считает, что «Бавария» снова победит и пройдет в следующий раунд. Триумф мюнхенцев в основное время можно взять за 1.90, это примерно 52% вероятности. Ничья доступна за 4.28 (21%), успех «ПСЖ» — за 3.63 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 4280 рублей, а чистая прибыль составит 3280 рублей.
Обычно парижанам тяжело играть с «Баварией»: они потерпели четыре поражения в пяти последних очных матчах. Поэтому вариант Х2 доступен за 1.96.
Участие Месси, Мбаппе и других топовых игроков атаки не гарантирует голов: больше двух было забито только в одной из четырех предыдущих встреч. При этом ТБ 3.5 идет за 2.12, а ТМ 3.5 — за 1.78.
Вариант «обе забьют» предложен за невысокие 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.79.
Эксперты в первую очередь ждут гола не от Месси или Мбаппе, а от Шупо-Мотинга. Котировка на его результативный удар — 2.28. Забитый Лео мяч предложен за 2.80, Килианом — за 2.34.
Как именно определится участник четвертьфинала? Выход команды Нагельсманна в следующий этап в основное время котируется за 1.28, в овертайме — за 14.5, по пенальти — за 25.0. У «ПСЖ» эти же условия идут за 6.79, 24.0 и 25.0 соответственно.
Эксперты считают, что дальше пойдет немецкий клуб: проход «Баварии» в 1/4 финала оценен в 1.19, «ПСЖ» — в 4.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3