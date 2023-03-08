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«Бавария» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 8 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press

8 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится самое обсуждаемое противостояние этапа — в ответном матче сойдутся «Бавария» и «ПСЖ». Встреча состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2», она стартует в 22.45 мск. Обслужит игру арбитр из Италии Даниэле Орсато. В первой встрече немецкий клуб был сильнее (1:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

Букмекерская компания OLIMPBET считает, что «Бавария» снова победит и пройдет в следующий раунд. Триумф мюнхенцев в основное время можно взять за 1.90, это примерно 52% вероятности. Ничья доступна за 4.28 (21%), успех «ПСЖ» — за 3.63 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 4280 рублей, а чистая прибыль составит 3280 рублей.

Обычно парижанам тяжело играть с «Баварией»: они потерпели четыре поражения в пяти последних очных матчах. Поэтому вариант Х2 доступен за 1.96.

Участие Месси, Мбаппе и других топовых игроков атаки не гарантирует голов: больше двух было забито только в одной из четырех предыдущих встреч. При этом ТБ 3.5 идет за 2.12, а ТМ 3.5 — за 1.78.

Вариант «обе забьют» предложен за невысокие 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.79.

Эксперты в первую очередь ждут гола не от Месси или Мбаппе, а от Шупо-Мотинга. Котировка на его результативный удар — 2.28. Забитый Лео мяч предложен за 2.80, Килианом — за 2.34.

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Как именно определится участник четвертьфинала? Выход команды Нагельсманна в следующий этап в основное время котируется за 1.28, в овертайме — за 14.5, по пенальти — за 25.0. У «ПСЖ» эти же условия идут за 6.79, 24.0 и 25.0 соответственно.

Эксперты считают, что дальше пойдет немецкий клуб: проход «Баварии» в 1/4 финала оценен в 1.19, «ПСЖ» — в 4.62.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Северсталь» — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 8 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
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11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
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