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Сегодня, 11:15

«Торпедо» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 15 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Торпедо» — «Локомотив» 15 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Константин Марадишвили, «Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив».

15 октября в матче 13-го тура РПЛ «Торпедо» примет «Локомотив». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Лужники», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на «Локомотив» можно за 1.86, это примерно 53% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.00 (25%), победу «Торпедо» — в 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Считаете, что хозяева не проиграют? Оформите ставку за 2.00.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.10, Ф2(0) — за 1.40.

Иван Игнатьев, &laquo;Локомотив&raquo;. «Торпедо» — «Локомотив»: железнодорожники в нокауте после ухода Цорна и Циннбауэра?

Эксперты ждут голов в этой встрече, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.86.

Вариант «обе забьют» также весьма вероятен, взять его можно за 1.78.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.80;

• 0:1 — за 7.20;

• 1:2 — за 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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