15 октября в матче 13-го тура РПЛ «Торпедо» примет «Локомотив». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Лужники», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на «Локомотив» можно за 1.86, это примерно 53% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.00 (25%), победу «Торпедо» — в 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Считаете, что хозяева не проиграют? Оформите ставку за 2.00.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.10, Ф2(0) — за 1.40.

Эксперты ждут голов в этой встрече, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.86.

Вариант «обе забьют» также весьма вероятен, взять его можно за 1.78.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.80;

• 0:1 — за 7.20;

• 1:2 — за 8.00.