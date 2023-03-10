10 марта в Москве ЦСКА в рамках пятого матча 1/8 финала плей-офф КХЛ сойдется с «Северсталью». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск. Счет после четырех матчей ничейный — 2:2.

ЦСКА — лидер котировок букмекерской компании OLIMPBET. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.51, вероятность подобного исхода — примерно 66%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Северстали» — за 5.80 (14%).

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Клуб из Череповца проиграл ЦСКА в основное время только три из десяти последних матчей. Вариант Х2 идет за 2.47.

Также отличный коэффициент 1.93 на успех гостей с форой (+1.5) шайбы. Правда, в четвертом матче армейцы втоптали соперника в лед — 9:3. Учитывая этот факт, можете рассмотреть условие Ф1(-2.5) за 2.63.

В четырех из пяти предыдущих очных встреч команды играли очень результативно и пробили «верх». Тотал больше 5.5 гола предложен за 2.23, ТМ 5.5 — за 1.65.

«Северсталь» забросила минимум дважды в ворота ЦСКА в 10 последних матчах — ИТБ2 (1.5) предложен за приятные 1.75.

Победа москвичей с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.28, успех череповчан — за 3.63.

Проход ЦСКА в следующий раунд оценен в 1.15, «Северстали» — в 5.39.