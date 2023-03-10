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ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч КХЛ 10 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 10 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Сергей Федоров.
Фото Официальный сайт ЦСКА.

10 марта в Москве ЦСКА в рамках пятого матча 1/8 финала плей-офф КХЛ сойдется с «Северсталью». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск. Счет после четырех матчей ничейный — 2:2.

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ЦСКА — лидер котировок букмекерской компании OLIMPBET. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.51, вероятность подобного исхода — примерно 66%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Северстали» — за 5.80 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мир» по итогам 60 минут принесет выплату в 4900 рублей.

Клуб из Череповца проиграл ЦСКА в основное время только три из десяти последних матчей. Вариант Х2 идет за 2.47.

Также отличный коэффициент 1.93 на успех гостей с форой (+1.5) шайбы. Правда, в четвертом матче армейцы втоптали соперника в лед — 9:3. Учитывая этот факт, можете рассмотреть условие Ф1(-2.5) за 2.63.

В четырех из пяти предыдущих очных встреч команды играли очень результативно и пробили «верх». Тотал больше 5.5 гола предложен за 2.23, ТМ 5.5 — за 1.65.

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«Северсталь» забросила минимум дважды в ворота ЦСКА в 10 последних матчах — ИТБ2 (1.5) предложен за приятные 1.75.

Победа москвичей с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.28, успех череповчан — за 3.63.

Проход ЦСКА в следующий раунд оценен в 1.15, «Северстали» — в 5.39.

Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Северсталь»: команды Федорова и Разина продолжат голевую феерию
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

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 14
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Зенит

 14
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 7
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Эдуард Сперцян

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Крылья Советов, Локомотив

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