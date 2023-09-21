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«Спарта» — «Арис»: где смотреть матч Лиги Европы 21 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Спарта» — «Арис» 21 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Петер Виндаль-Йенсен («Спарта»).
Фото Global Look Press

21 сентября кипрский «Арис» с Александром Кокориным приедет в Прагу к «Спарте» на матч первого тура Лиги Европы. Встреча на «Генерали Арене» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru начнется в 21.55 мск. Поединок обслужит французский рефери Жером Брисар.

Лига Европы. Группа C
21 сент, 22:00. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
Арис Л

Аналитики Winline считают хозяев фаворитами. Успех «Спарты» оценен коэффициентом 1.51, что составляет примерно 62% вероятности исхода. На триумф «Ариса» предложено ставить за 6.00 (15%), на ничью — за 4.50 (21%).

1000 рублей, поставленная на «мирный» исход основного времени, может принести выигрыш в 4500 рублей, если команды не выявят победителя.

«Арис» пропускал в среднем по 1.2 мяча в последних пяти матчах, а «Спарта» — по одному. Обмен голами доступен за 1.78, обратный рынок — за 2.03.

На киприотов предложено поставить с форой (+1.5) — за 1.59.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» стартует в Лиге Европы после первой победы в серии А. Моуринью понимает, что против «Шерифа» будет тяжело

«Спарта» выиграла оба недавних поединка в Лиге Европы при родных фанатах. А в четырех последних выездах киприотов в том же турнире забито в обе стороны не менее трех голов. На то, что «Спарта» снова не уступит и обменяется голами с «Арисом», дана котировка 1.97.

Аналитики допускают три и более забитых мяча. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 2:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.80.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
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«Динамо» Загреб — «Астана»: где смотреть матч Лиги конференций 21 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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