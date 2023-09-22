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КАМАЗ — Торпедо Москва: прогноз на матч первой лиги 22 сентября 2023 года

Прогноз на матч первой лиги КАМАЗ — «Торпедо» 22 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Александр Рязанцев.
Фото Официальный телеграм-канал «Торпедо»

22 сентября в 11-м туре первой лиги чемпионата России «Торпедо» отправится в гости к КАМАЗу. Встреча на стадионе «КАМАЗ» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.25 мск.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
22 сент, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
Торпедо

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Торпедо» явным фаворитом. На успех гостей предложен коэффициент 1.96, что соответствует 49% вероятности исхода. Ничья идет за 3.15 (30%), победа КАМАЗа — за 4.30 (21%).

Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет выплату в 4300 рублей в случае благоприятного исхода.

На тотал больше 2.5 гола дана котировка 2.30, на ТМ 2.5 — 1.57.

КАМАЗ не уступил черно-белым в шести из восьми встреч. Победу хозяев или ничью можно сыграть за 1.82.

Челнинцы отметились всего семью результативными ударами, а пропустили восемь раз за 10 туров. Обмен точными выстрелами предложен за 2.06, обратный рынок — за 1.71.

Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков Winline, 1:0 в пользу «Торпедо» или ничья 1:1. Поставить на один из этих исходов можно за 5.20.

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Прогноз и ставка на матч КАМАЗ — «Торпедо»

КАМАЗ играет очень нерезультативно: в матчах с его участием в среднем не забивается даже два мяча. Всего челнинцы оформили семь голов при восьми пропущенных.

У «Торпедо» разница тоже слабая. Черно-белые десять раз поразили ворота соперников, а в свои пропустили девять. В среднем в играх с участием московской команды в сетку залетает два мяча.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.57.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
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Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

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Крылья Советов

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И К Ж
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Брайан Мансилья

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