КАМАЗ — Торпедо Москва: прогноз на матч первой лиги 22 сентября 2023 года
22 сентября в 11-м туре первой лиги чемпионата России «Торпедо» отправится в гости к КАМАЗу. Встреча на стадионе «КАМАЗ» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Торпедо» явным фаворитом. На успех гостей предложен коэффициент 1.96, что соответствует 49% вероятности исхода. Ничья идет за 3.15 (30%), победа КАМАЗа — за 4.30 (21%).
Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет выплату в 4300 рублей в случае благоприятного исхода.
На тотал больше 2.5 гола дана котировка 2.30, на ТМ 2.5 — 1.57.
КАМАЗ не уступил черно-белым в шести из восьми встреч. Победу хозяев или ничью можно сыграть за 1.82.
Челнинцы отметились всего семью результативными ударами, а пропустили восемь раз за 10 туров. Обмен точными выстрелами предложен за 2.06, обратный рынок — за 1.71.
Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков Winline, 1:0 в пользу «Торпедо» или ничья 1:1. Поставить на один из этих исходов можно за 5.20.
Прогноз и ставка на матч КАМАЗ — «Торпедо»
КАМАЗ играет очень нерезультативно: в матчах с его участием в среднем не забивается даже два мяча. Всего челнинцы оформили семь голов при восьми пропущенных.
У «Торпедо» разница тоже слабая. Черно-белые десять раз поразили ворота соперников, а в свои пропустили девять. В среднем в играх с участием московской команды в сетку залетает два мяча.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.57.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1