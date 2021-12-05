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«Сочи» — «Краснодар»: где смотреть матч 5 декабря онлайн в прямом эфире

15:15
Футболисты «Краснодара». Фото ФК «Краснодар»
Футболисты «Краснодара». Фото ФК «Краснодар»
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5 декабря противостоянием «Сочи» и «Краснодара» завершится программа 17-го тура РПЛ. Южное дерби состоится на стадионе «Фишт». Начало — в 19:00. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир стартует в 18:55.

05.12.2021 | Сочи — Краснодар
Гжегож Крыховяк. «Сочи» — «Краснодар»: Кассьерра, Кабелла и Крыховяк устроят бесшабашное дерби

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу футбольного клуба «Сочи» можно за 2.55 — это около 38% вероятности. Триумф «Краснодара» идет за 2.65 (37%), а ничья — 3.80 (25%).

Ф1(0) доступна за 1.90, а Ф2(0) — за 1.97.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.83, а ТМ 2.5 — за 2.05.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.68. Обратный исход доступен за 2.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Шансы «Сочи» отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 2.25.

Уверены, что «Краснодар» забьет минимум два мяча? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.30.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 6.50;
— 1:0 — 9.00;
— 0:1 — 9.10.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

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Егор Сергеев все материалы автора
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