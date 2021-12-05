5 декабря противостоянием «Сочи» и «Краснодара» завершится программа 17-го тура РПЛ. Южное дерби состоится на стадионе «Фишт». Начало — в 19:00. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир стартует в 18:55.

05.12.2021 | Сочи — Краснодар

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу футбольного клуба «Сочи» можно за 2.55 — это около 38% вероятности. Триумф «Краснодара» идет за 2.65 (37%), а ничья — 3.80 (25%).

Ф1(0) доступна за 1.90, а Ф2(0) — за 1.97.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.83, а ТМ 2.5 — за 2.05.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.68. Обратный исход доступен за 2.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Шансы «Сочи» отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 2.25.

Уверены, что «Краснодар» забьет минимум два мяча? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.30.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 6.50;

— 1:0 — 9.00;

— 0:1 — 9.10.