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«Динамо» — «Уфа»: прогноз на матч РПЛ 5 декабря

13:15
Футболисты «Динамо». Фото ФК «Динамо»
Футболисты «Динамо». Фото ФК «Динамо»
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5 декабря «Динамо» примет «Уфу» в 17-м туре РПЛ. Встреча между ними пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало — в 16:30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч Премьер».

05.12.2021 | Динамо — Уфа
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Команда Шварца — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Динамо» можно за 1.52 — это порядка 63% вероятности. Успех «Уфы» оценивается котировкой 6.60 (15%), а ничья доступна за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Уфы» можно выиграть 6600 рублей в случае успеха гостей.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из многих вариантов фор — например:

— Ф1(0) идет за 1.19, а Ф2(0) — за 4.70;
— Ф1(-1) идет за 1.95, а Ф2(+1) — за 1.90;
— Ф1(-1.5) идет за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 1.51;
— Ф1(-2.5) идет за 5.10, а Ф2(+2.5) — за 1.17;
— Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.97, а ТМ 2.5 — за 1.90.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.03. Обратный исход оценивается коэффициентом 1.79.

«Динамо» забивает «Уфе» больше гола два матча кряду. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 1.73.

Шансы «Уфы» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 4.30.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.00.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Уфа

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Матвей Леонов все материалы автора
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