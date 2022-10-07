СКА — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ 7 октября 2022 года
7 октября СКА примет подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, время начала игры — 19.30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех «Витязя» идет за 7.40 (12%), даже на ничью предложена меньшая котировка — 5.20 (18%).
Армейцы в этом сезоне проиграли лишь однажды. Верите, что подольчанам удастся нанести СКА еще одно поражение? Ставка в 1000 рублей на победу «Витязя» при благополучном исходе принесет 7400 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.66, Ф2(+1.5) — за 2.22;
• Ф2(-2.5) можно взять за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.57.
СКА забивает больше всех в лиге: 55 голов за 15 матчей, в среднем — 3.67 шайбы за игру. Индивидуальный тотал армейцев больше 3.5 гола доступен за 2.06, ИТМ1 (3.5) — за 1.76.
«Витязь» тоже неплохо атакует: забросил 39 шайб за 14 игр, то есть 2.79 гола в среднем за матч. ИТБ2 (1.5) оценен в 2.03, обратный рынок идет за 1.78.
Команды особенно результативно играют в последнее время: «Витязь» забросил пять шайб в двух встречах подряд, СКА в трех из четырех игр накидал минимум пять голов. Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.
Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Витязь» 7 октября 2022 года
Армейцы проводят отличный сезон: команда проиграла лишь раз за 15 матчей и лидирует в КХЛ. СКА забивает больше всех и отлично защищается. Больше одной шайбы санктпетербуржцы пропустили лишь в трех встречах (не считая голы в овертайме или серию буллитов), а меньше трех голов забили всего четыре раза. При этом в последних матчах армейцы оформили два разгрома по 5:1 и один 6:1. «Витязь» же лишь пять раз за 14 игр пропустил меньше двух шайб, в среднем за игру команда из Подмосковья получает 2.14 гола.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1