7 октября СКА примет подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, время начала игры — 19.30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех «Витязя» идет за 7.40 (12%), даже на ничью предложена меньшая котировка — 5.20 (18%).

Армейцы в этом сезоне проиграли лишь однажды. Верите, что подольчанам удастся нанести СКА еще одно поражение? Ставка в 1000 рублей на победу «Витязя» при благополучном исходе принесет 7400 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.66, Ф2(+1.5) — за 2.22;

• Ф2(-2.5) можно взять за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.57.

СКА забивает больше всех в лиге: 55 голов за 15 матчей, в среднем — 3.67 шайбы за игру. Индивидуальный тотал армейцев больше 3.5 гола доступен за 2.06, ИТМ1 (3.5) — за 1.76.

«Витязь» тоже неплохо атакует: забросил 39 шайб за 14 игр, то есть 2.79 гола в среднем за матч. ИТБ2 (1.5) оценен в 2.03, обратный рынок идет за 1.78.

Команды особенно результативно играют в последнее время: «Витязь» забросил пять шайб в двух встречах подряд, СКА в трех из четырех игр накидал минимум пять голов. Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Витязь» 7 октября 2022 года

Армейцы проводят отличный сезон: команда проиграла лишь раз за 15 матчей и лидирует в КХЛ. СКА забивает больше всех и отлично защищается. Больше одной шайбы санктпетербуржцы пропустили лишь в трех встречах (не считая голы в овертайме или серию буллитов), а меньше трех голов забили всего четыре раза. При этом в последних матчах армейцы оформили два разгрома по 5:1 и один 6:1. «Витязь» же лишь пять раз за 14 игр пропустил меньше двух шайб, в среднем за игру команда из Подмосковья получает 2.14 гола.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.