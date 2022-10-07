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7 октября, 11:15

СКА — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ 7 октября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Витязь» 7 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки СКА в матче с «Адмиралом».
Фото Global Look Press

7 октября СКА примет подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, время начала игры — 19.30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале KHL PRIME.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех «Витязя» идет за 7.40 (12%), даже на ничью предложена меньшая котировка — 5.20 (18%).

Армейцы в этом сезоне проиграли лишь однажды. Верите, что подольчанам удастся нанести СКА еще одно поражение? Ставка в 1000 рублей на победу «Витязя» при благополучном исходе принесет 7400 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.66, Ф2(+1.5) — за 2.22;

• Ф2(-2.5) можно взять за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.57.

СКА забивает больше всех в лиге: 55 голов за 15 матчей, в среднем — 3.67 шайбы за игру. Индивидуальный тотал армейцев больше 3.5 гола доступен за 2.06, ИТМ1 (3.5) — за 1.76.

«Витязь» тоже неплохо атакует: забросил 39 шайб за 14 игр, то есть 2.79 гола в среднем за матч. ИТБ2 (1.5) оценен в 2.03, обратный рынок идет за 1.78.

Команды особенно результативно играют в последнее время: «Витязь» забросил пять шайб в двух встречах подряд, СКА в трех из четырех игр накидал минимум пять голов. Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Витязь» 7 октября 2022 года

Армейцы проводят отличный сезон: команда проиграла лишь раз за 15 матчей и лидирует в КХЛ. СКА забивает больше всех и отлично защищается. Больше одной шайбы санктпетербуржцы пропустили лишь в трех встречах (не считая голы в овертайме или серию буллитов), а меньше трех голов забили всего четыре раза. При этом в последних матчах армейцы оформили два разгрома по 5:1 и один 6:1. «Витязь» же лишь пять раз за 14 игр пропустил меньше двух шайб, в среднем за игру команда из Подмосковья получает 2.14 гола.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.

Хоккей
КХЛ
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ХК Витязь
ХК СКА
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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