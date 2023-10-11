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Сегодня, 14:15

СКА — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 11 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Локомотив» 11 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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СКА.
Фото Официальный телеграм-канал ХК СКА

11 октября санкт-петербургский СКА в КХЛ сразится с ярославским «Локомотивом». Игру примет Ледовый дворец, стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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СКА — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу армейского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 2.31, это приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Локомотива» — за 2.90 (34%).

Условие, при котором железнодорожники не уступят по итогам трех периодов, предложено взять за 1.61.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.06, ТМ 4.5 — в 1.75. В четырех последних матчах с участием СКА и в четырех из пяти у «Локомотива» прошел «верх».

Если счет откроют хозяева, тогда сыграет котировка 1.81. Если гости — 2.00. Отсутствие заброшенных шайб увеличит сумму ставки в 30 раз.

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На три и более гола в исполнении прошлогоднего финалиста «Запада» коэффициент — 2.23. Такой же вариант у ярославцев можно взять за 2.56.

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Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 11 октября 2023 года

PARI представила сайт о The International 2023. Все о главном турнире по Dota 2
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
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Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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