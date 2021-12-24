«Сибирь» — СКА: прогноз и ставки на матч КХЛ 25 декабря
25 декабря «Сибирь» сыграет дома со СКА в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене», начало — в 13.30. Трансляцию покажет KHL Prime.
Аналитики БЕТСИТИ считают гостей фаворитами игры. Поставить на победу СКА в основное время можно за 2.30 — это примерно 45% вероятности. Успех «Сибири» идет с котировкой 2.75. (30%), а ничья идет за 3.90 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Сибири» потенциальная выплата составит 3150 рублей.
Ф1(+1) доступна за 1.51, а Ф2(-1) — за 2.46.
Сделать ставку на первый гол «Сибири» можно за 2.06.
Аналогичная ставка на СКА есть в линии за 1.71.
Шансы «Сибири» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.60. Та же ставка на СКА есть с коэффициентом 2.42.
· Ф1 (-.2.5) — 8.22
· ТБ 5.5 — 2.30
· Обе забьют: нет — 5.50
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