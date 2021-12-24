25 декабря «Сибирь» сыграет дома со СКА в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене», начало — в 13.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Аналитики БЕТСИТИ считают гостей фаворитами игры. Поставить на победу СКА в основное время можно за 2.30 — это примерно 45% вероятности. Успех «Сибири» идет с котировкой 2.75. (30%), а ничья идет за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сибири» потенциальная выплата составит 3150 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.51, а Ф2(-1) — за 2.46.

Сделать ставку на первый гол «Сибири» можно за 2.06.

Аналогичная ставка на СКА есть в линии за 1.71.

Шансы «Сибири» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.60. Та же ставка на СКА есть с коэффициентом 2.42.

· Ф1 (-.2.5) — 8.22

· ТБ 5.5 — 2.30

· Обе забьют: нет — 5.50