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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 25 декабря 2021 года

11:15
Теему Хартикайнен. Фото ХК «Салават Юлаев», Instagram
Теему Хартикайнен. Фото ХК «Салават Юлаев», Instagram
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25 декабря 2021 года в очередном туре регулярного первенства КХЛ «Салават Юлаев» примет «Автомобилист». Встреча пройдет на «Уфа-Арене». Начало — в 14.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Салавата» в основное время можно за 1.87 — это примерно 51% вероятности. Успех «Автомобилиста» оценивается котировкой 3.50 (27%), а ничья доступна за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «Салават Юлаев» можно выиграть 1870 рублей в случае успеха хозяев.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.45, а Ф2(0) — за 2.75;

· Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.68;

· Ф1(-1.5) идет за 2.36, а Ф2(+1.5) — за 1.55.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.08, а ТМ 5.5 — за 1.75.

Поставить на победу «Салавата» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.50. Аналогичный исход в пользу «Автомобилиста» доступен за 2.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.00.

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Егор Сергеев все материалы автора
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