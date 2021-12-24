25 декабря 2021 года «Салават Юлаев» сыграет против «Автомобилиста» в регулярном сезоне КХЛ. Матч состоится на «Уфа-Арене», начало — в 14.30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале KHL Prime. Эфир стартует в 14.15.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Салавата» в основное время матча можно с коэффициентом 1.87 — это около 51% вероятности. Триумф «Автомобилиста» доступен за 3.50 (27%), а ничья — за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.45, а Ф2(0) — за 2.75.

Тотал шайб больше 5.5 доступен за 2.08, а ТМ 5.5 — за 1.75.

Шансы «Салавата» отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 1.58.

Уверены, что «Автомобилист» способен забросить больше двух шайб? ИТБ2 (2.5) идет за 2.30.

Ждете, что соперники сумеют забросить друг другу по две шайбы или более? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда больше 1.5» за 1.75.

При ставке в 1000 рублей на «Салават Юлаев» можно выиграть 1870 рублей в случае успеха хозяев.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 8.00;

· 3:3 — 10.0;

· 3:2 — 12.5.