27 августа действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» приедет в гости к вернувшемуся из чемпионшипа «Шеффилду». Встреча третьего тура премьер-лиги пройдет на стадионе «Брэмолл Лейн» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: успех «Ман Сити» оценили коэффициентом 1.19, это около 81% вероятности. На викторию «Шеффилда» предложили фантастическую котировку 17.00 (6%). На «мирный» результат — 7.50 (13%).

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В апреле команды встретились на «Этихаде» в Кубке Англии — небесно-голубые разгромили «Юнайтед» (3:0). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.

Обмен меткими выстрелами дали за 2.44, обратный рынок — за 1.56. В пяти предыдущих очных поединках парни Пепа Гвардиолы выиграли всухую.

Триумф «клинков» с форой (+2) идет за 1.94. Если считаете, что выезд на «Брэмолл Лейн» не окажется для чемпионов Англии легкой прогулкой, вас ждет рынок Ф2(-2) за 1.92.

В четырех последних столкновениях с «Шеффилдом» в АПЛ «Сити» ни разу не оформил больше двух точных ударов за 90 минут. Индивидуальный тотал горожан меньше 2.5 гола доступен за 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу гостей. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.75.

Прогноз и ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Травмы Кевина Де Брейне и Бернарду Силвы сильно ударили по атакующей мощи горожан. В Суперкубке УЕФА против «Севильи» выжали всего один гол в основное время, да и в третьем туре с «Ньюкаслом» забили столько же — просто на этот раз повезло не пропустить. История противостояния тоже говорит в пользу сдержанного характера встречи: до двухлетней ссылки в чемпионшип «клинки» провели в АПЛ пару сезонов (2019/20 и 2020/21), и на этом отрезке парни Пепа Гвардиолы ни разу не вонзили «Шеффилду» больше двух мячей. Трижды небесно-голубые были сильнее с минимальным счетом (1:0) и всего раз оформили на точный удар больше (2:0). Текущая форма вряд ли позволит «Сити» переломить тенденцию.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.92 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).

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