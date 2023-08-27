«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 27 августа 2023 года
27 августа действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» приедет в гости к вернувшемуся из чемпионшипа «Шеффилду». Встреча третьего тура премьер-лиги пройдет на стадионе «Брэмолл Лейн» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: успех «Ман Сити» оценили коэффициентом 1.19, это около 81% вероятности. На викторию «Шеффилда» предложили фантастическую котировку 17.00 (6%). На «мирный» результат — 7.50 (13%).
Верите, что хозяева зацепят ничью с горожанами? Ставка в 1000 рублей на такой исход принесет 7500 рублей, если соперники не выявят сильнейшего.
В апреле команды встретились на «Этихаде» в Кубке Англии — небесно-голубые разгромили «Юнайтед» (3:0). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.
Обмен меткими выстрелами дали за 2.44, обратный рынок — за 1.56. В пяти предыдущих очных поединках парни Пепа Гвардиолы выиграли всухую.
Триумф «клинков» с форой (+2) идет за 1.94. Если считаете, что выезд на «Брэмолл Лейн» не окажется для чемпионов Англии легкой прогулкой, вас ждет рынок Ф2(-2) за 1.92.
В четырех последних столкновениях с «Шеффилдом» в АПЛ «Сити» ни разу не оформил больше двух точных ударов за 90 минут. Индивидуальный тотал горожан меньше 2.5 гола доступен за 1.93.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу гостей. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.75.
Прогноз и ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»
Травмы Кевина Де Брейне и Бернарду Силвы сильно ударили по атакующей мощи горожан. В Суперкубке УЕФА против «Севильи» выжали всего один гол в основное время, да и в третьем туре с «Ньюкаслом» забили столько же — просто на этот раз повезло не пропустить. История противостояния тоже говорит в пользу сдержанного характера встречи: до двухлетней ссылки в чемпионшип «клинки» провели в АПЛ пару сезонов (2019/20 и 2020/21), и на этом отрезке парни Пепа Гвардиолы ни разу не вонзили «Шеффилду» больше двух мячей. Трижды небесно-голубые были сильнее с минимальным счетом (1:0) и всего раз оформили на точный удар больше (2:0). Текущая форма вряд ли позволит «Сити» переломить тенденцию.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.92 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0