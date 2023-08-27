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«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 27 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» 27 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

27 августа действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» приедет в гости к вернувшемуся из чемпионшипа «Шеффилду». Встреча третьего тура премьер-лиги пройдет на стадионе «Брэмолл Лейн» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
27 авг, 16:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: успех «Ман Сити» оценили коэффициентом 1.19, это около 81% вероятности. На викторию «Шеффилда» предложили фантастическую котировку 17.00 (6%). На «мирный» результат — 7.50 (13%).

Верите, что хозяева зацепят ничью с горожанами? Ставка в 1000 рублей на такой исход принесет 7500 рублей, если соперники не выявят сильнейшего.

В апреле команды встретились на «Этихаде» в Кубке Англии — небесно-голубые разгромили «Юнайтед» (3:0). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.

Обмен меткими выстрелами дали за 2.44, обратный рынок — за 1.56. В пяти предыдущих очных поединках парни Пепа Гвардиолы выиграли всухую.

Триумф «клинков» с форой (+2) идет за 1.94. Если считаете, что выезд на «Брэмолл Лейн» не окажется для чемпионов Англии легкой прогулкой, вас ждет рынок Ф2(-2) за 1.92.

В четырех последних столкновениях с «Шеффилдом» в АПЛ «Сити» ни разу не оформил больше двух точных ударов за 90 минут. Индивидуальный тотал горожан меньше 2.5 гола доступен за 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу гостей. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.75.

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Прогноз и ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Травмы Кевина Де Брейне и Бернарду Силвы сильно ударили по атакующей мощи горожан. В Суперкубке УЕФА против «Севильи» выжали всего один гол в основное время, да и в третьем туре с «Ньюкаслом» забили столько же — просто на этот раз повезло не пропустить. История противостояния тоже говорит в пользу сдержанного характера встречи: до двухлетней ссылки в чемпионшип «клинки» провели в АПЛ пару сезонов (2019/20 и 2020/21), и на этом отрезке парни Пепа Гвардиолы ни разу не вонзили «Шеффилду» больше двух мячей. Трижды небесно-голубые были сильнее с минимальным счетом (1:0) и всего раз оформили на точный удар больше (2:0). Текущая форма вряд ли позволит «Сити» переломить тенденцию.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.92 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).

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Футбол
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ФК Манчестер Сити
ФК Шеффилд Юнайтед
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«Спартак» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 26 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
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Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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