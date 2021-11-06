6 ноября в 11-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 15.30. Онлайн-площадка Okko покажет дерби Манчестера в прямом эфире.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Гвардиолы фаворитом встречи. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно за 1.71 — это около 55% вероятности. Триумф «Манчестер Юнайтед» идет за 4.60 (21%), а ничья — за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 4600 рублей в случае победы команды Сульшера.

Ф1(+1) доступна за 1.65, а Ф2(-1) — за 2.24.

Тотал голов больше 2.5 идет с котировкой 1.66, а ТМ 2.5 можно взять 2.23.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.22.

Шансы «Юнайтед» забить больше гола оцениваются коэффициентом 2.90.

Верите, что атака «Сити» способна на два гола или больше? Сделать ставку на ИТБ2 (1.5) можно за 1.69.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, счет 1:1 с коэффициентом 7.40 — наиболее вероятный исход встречи.