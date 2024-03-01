1 марта в 24-м туре бундеслиги сойдутся «Фрайбург» и «Бавария». Поединок состоится на «Европа-парк-Штадион» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 22.25 мск.

Эксперты отдали предпочтение гостям: взять триумф «Мюнхена» можно с коэффициентом 1.49, что составляет около 66% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 6.18 (15%), на ничью предложена котировка 4.99 (19%).

«Бавария» победила «Фрайбург» в пяти поединках бундеслиги подряд. Верите, что в этот раз хозяева все же наберут очки? Поставьте на вариант 1Х за 2.77.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.53.

Обмен забитыми мячами идет за 1.67, обратный рынок — за 2.22.

Самый вероятный счет — 2:0 или 2:1 в пользу «Баварии». На оба результата аналитики дали котировку 8.25.

Прогноз и ставка на матч «Фрайбург» — «Бавария»

При поддержке родных фанатов коллектив Кристиана Штрайха выступает эффективно за девять домашних матчей всего одно поражение. При этом «Фрайбург» демонстрировал яркий футбол: минимум три мяча влетело в шести последних поединках на «Европа-парк-Штадион», а опция «обе забьют» прошла также в шести встречах.

Мюнхенцы хоть и не блещут в этом сезоне, но все же победили в девяти из 13 выездных столкновений в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля тоже регулярно пробивала «верх» по голам в гостях — это случилось в 13 из 14 игр. «Бавария» нередко ошибается в этом сезоне и может оступиться в любой момент, но открытый и атакующий стиль соперников создает условия для обмена результативными выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.