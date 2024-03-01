Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

1 марта, 10:15

«Фрайбург» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 1 марта 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария» 1 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Фрайбург» — «Бавария».
Фото Global Look Press

1 марта в 24-м туре бундеслиги сойдутся «Фрайбург» и «Бавария». Поединок состоится на «Европа-парк-Штадион» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
01 мар, 22:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:2
Бавария

Эксперты отдали предпочтение гостям: взять триумф «Мюнхена» можно с коэффициентом 1.49, что составляет около 66% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 6.18 (15%), на ничью предложена котировка 4.99 (19%).

«Бавария» победила «Фрайбург» в пяти поединках бундеслиги подряд. Верите, что в этот раз хозяева все же наберут очки? Поставьте на вариант 1Х за 2.77.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.53.

Обмен забитыми мячами идет за 1.67, обратный рынок — за 2.22.

Самый вероятный счет — 2:0 или 2:1 в пользу «Баварии». На оба результата аналитики дали котировку 8.25.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). «Лацио» из последних сил цепляется за еврокубки. Вечно молодой Жиру вместе с «Миланом» добьют надежды римлян

Прогноз и ставка на матч «Фрайбург» — «Бавария»

При поддержке родных фанатов коллектив Кристиана Штрайха выступает эффективно за девять домашних матчей всего одно поражение. При этом «Фрайбург» демонстрировал яркий футбол: минимум три мяча влетело в шести последних поединках на «Европа-парк-Штадион», а опция «обе забьют» прошла также в шести встречах.

Мюнхенцы хоть и не блещут в этом сезоне, но все же победили в девяти из 13 выездных столкновений в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля тоже регулярно пробивала «верх» по голам в гостях — это случилось в 13 из 14 игр. «Бавария» нередко ошибается в этом сезоне и может оступиться в любой момент, но открытый и атакующий стиль соперников создает условия для обмена результативными выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Фрайбург
Бундеслига
0
Читайте также
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетик» — «Атлетико»: где смотреть матч Кубка Испании 29 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 1 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости