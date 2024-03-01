1 марта в 19-м туре российской премьер-лиги «Крылья Советов» отправятся в гости к «Ростову». Встреча на «Ростов Арене» стартует в 19.00 по московскому времени по свистку рефери Евгения Кукуляка. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и канале «Матч! Премьер» стартует в 18.55 мск.

Аналитики дали «Ростову» чуть больше шансов на три очка. На триумф команды Валерия Карпина предложен коэффициент 2.36, что соответствует 41% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.57 (28%), успех парней Игоря Осинькина — за 2.97 (32%).

«Ростов» победил «Крылья» в трех домашних матчах подряд. Верите, что гости в этот раз не уступят? Тогда возьмите Х2 за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен меткими выстрелами идет за 1.76, обратный рынок — за 2.06.

Сыграть на «Ростов» с форой (0) предложили за 1.71.

Первый гол в исполнении хозяев оценен котировкой 1.88, а на их соперников дали 2.17.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 6.20.