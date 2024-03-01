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1 марта, 16:15

«Ростов» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 1 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 1 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Крылья Советов».
Фото Global Look Press

1 марта в 19-м туре российской премьер-лиги «Крылья Советов» отправятся в гости к «Ростову». Встреча на «Ростов Арене» стартует в 19.00 по московскому времени по свистку рефери Евгения Кукуляка. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и канале «Матч! Премьер» стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
01 мар, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:0
Крылья Советов

Аналитики дали «Ростову» чуть больше шансов на три очка. На триумф команды Валерия Карпина предложен коэффициент 2.36, что соответствует 41% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.57 (28%), успех парней Игоря Осинькина — за 2.97 (32%).

«Ростов» победил «Крылья» в трех домашних матчах подряд. Верите, что гости в этот раз не уступят? Тогда возьмите Х2 за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен меткими выстрелами идет за 1.76, обратный рынок — за 2.06.

&laquo;Фрайбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;. «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 1 марта 2024 года

Сыграть на «Ростов» с форой (0) предложили за 1.71.

Первый гол в исполнении хозяев оценен котировкой 1.88, а на их соперников дали 2.17.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 6.20.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Зенит

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Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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