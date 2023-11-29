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«Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 29 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «ЦСКА» 29 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Ростов».
Фото Официальный телеграм-канал «Ростова»

29 ноября «Ростов» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России сыграет с ЦСКА. Первая встреча между командами в двухраундовой дуэли состоится на «Ростов Арене», начало — в 18.15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.10 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу москвичей предложено поставить с коэффициентом 2.40, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.61 (22%), успех «Ростова» — за 2.80 (36%).

Верите, что хозяева не проиграют? Возьмите условие 1Х за 1.57.

На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.61, на противоположный результат — за 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.06.

В семи из восьми предыдущих встреч ЦСКА забивал «Ростову» не менее двух мячей. Поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «ЦСКА»

ЦСКА и «Ростов» в этом году выдали два очень ярких матча: в 30-м туре прошлого сезона армейцы победили 4:1, а в первом круге этого команды разошлись миром 3:3. Сейчас, пожалуй, также стоит ждать бодрой игры, потому что у соперников есть явные проблемы в обороне: москвичи пропустили в 10 из 13 последних встреч, южане — в 16 из 20. При этом обе достаточно много забивают.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.86.

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ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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«Оренбург» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 29 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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