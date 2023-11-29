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«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России 29 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Спартак» 29 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Квинси Промес.
Фото Официальный сайт ФК «Спартак»

29 ноября «Оренбург» и «Спартак» сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире с 15.45 мск она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Алексей Сухой.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче одержит «Спартак». На успех красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.02, что составляет примерно 49% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.90 (21%), триумф «Оренбурга» — за 3.35 (30%).

Если хозяева не уступят, при ставке на 1Х сумма увеличится в 1.79 раза.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.38. В четырех из пяти последних очных встреч соперники пробивали «верх».

Обмен точными ударами можно взять за 1.50, противоположный результат — за 2.58.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»

«Оренбург» в минувшие выходные сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и продлил серию без побед до семи матчей. Главный тренер команды сетует на ужасную реализацию и неудачу, но факт остается фактом — оренбуржцы сейчас выглядят не лучшим образом. И это большой плюс для «Спартака», который выиграл две последние встречи и подошел к зимней паузе в неплохом расположении духа.

В прошлый раз красно-белые переиграли «Оренбург», когда он был на подъеме. А всего москвичи победили этого соперника трижды в четырех предыдущих встречах, в каждой из которых забивалось не менее двух мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.15.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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