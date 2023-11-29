«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России 29 ноября 2023 года
29 ноября «Оренбург» и «Спартак» сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире с 15.45 мск она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Алексей Сухой.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче одержит «Спартак». На успех красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.02, что составляет примерно 49% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.90 (21%), триумф «Оренбурга» — за 3.35 (30%).
Если хозяева не уступят, при ставке на 1Х сумма увеличится в 1.79 раза.
Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.38. В четырех из пяти последних очных встреч соперники пробивали «верх».
Обмен точными ударами можно взять за 1.50, противоположный результат — за 2.58.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»
«Оренбург» в минувшие выходные сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и продлил серию без побед до семи матчей. Главный тренер команды сетует на ужасную реализацию и неудачу, но факт остается фактом — оренбуржцы сейчас выглядят не лучшим образом. И это большой плюс для «Спартака», который выиграл две последние встречи и подошел к зимней паузе в неплохом расположении духа.
В прошлый раз красно-белые переиграли «Оренбург», когда он был на подъеме. А всего москвичи победили этого соперника трижды в четырех предыдущих встречах, в каждой из которых забивалось не менее двух мячей.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3