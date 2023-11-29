29 ноября в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» примет «Спартак». Игра состоится на «Газовике» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 15.45 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» фаворитом матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.02, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (21%), триумф «Оренбурга» — за 3.35 (30%).

Считаете, что хозяева не уступят? Возьмите 1Х за 1.79.

В четырех из пяти последних очных встреч соперники пробивали «верх». Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.38.

Обмен точными ударами можно взять за 1.50, противоположный результат — за 2.58.

Проход «Спартака» в следующий раунд Кубка оценен в 1.33, «Оренбурга» — в 3.18.

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