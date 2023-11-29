29 ноября в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «Ростов» сойдется с ЦСКА. Команды выяснят отношения на «Ростов Арене», начало игры намечено на 18.15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.10 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что матч останется за ЦСКА. Победа москвичей оценена коэффициентом 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.61 (22%), успех «Ростова» — за 2.80 (36%).

На условие «ничья или победа «Ростова» Возьмите условие 1Х за 1.57.

На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.61, на противоположный результат — за 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.06.

В семи из восьми предыдущих встреч ЦСКА забивал «Ростову» не менее двух мячей. Поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.10.

Проход ЦСКА в следующий раунд оценен в 1.47, «Ростова» — в 2.61.

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