«Реал» — «Наполи»: Уткин пророчит мадридцам пятую победу в группе ЛЧ

29 ноября в 23.00 по московскому времени в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет «Наполи». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Реал»

«Реал» уверенно выступает в этом сезоне ла лиги. В 14 турах мадридцы заработали 35 очков и возглавляют таблицу. Впрочем, они опережают идущую второй «Жирону» только по дополнительным показателям. В пяти предыдущих матчах в чемпионате сливочные сыграли вничью с «Севильей» (1:1), вырвали победу у «Барселоны» в класико (2:1), разошлись миром с «Райо Вальекано» (0:0) и разгромили «Валенсию» (5:1) с «Кадисом» (3:0). А в Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти оформили досрочный выход в плей-офф. Они по разу обыграли берлинский «Унион» (1:0) с «Наполи» (3:2) и дважды взяли верх над «Брагой» (2:1 и 3:0).

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«Реал» демонстрирует результативный футбол. В пяти из шести последних встреч во всех турнирах мадридцы забивали как минимум два мяча. По системе «гол + пас» в команде лидирует Джуд Беллингем. Он забил 14 мячей и сделал три ассиста в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Стоит отметить и Родриго, в активе которого четыре гола и три результативные передачи в двух предыдущих играх с «Валенсией» и «Кадисом».

В какой форме «Наполи»

Текущий сезон серии А «Наполи» проводит слабее, чем предыдущий. Набрав 24 очка в 13 турах, адзурри занимают четвертое место в таблице. Отставание команды от лидирующего «Интера» составляет восемь баллов. В пяти последних матчах в чемпионате неаполитанцы победили «Верону» (3:1), сыграли вничью с «Миланом» (2:2), взяли верх над «Салернитаной» (2:0), потерпели поражение от «Эмполи» (0:1) и одолели «Аталанту» (2:1). Предыдущую встречу с бергамасками «Наполи» провел под руководством нового главного тренера Вальтера Мадзарри, который пришел на смену Руди Гарсии. Впрочем, Мадзарри далеко не новый человек в клубе — он уже был наставником адзурри с 2009 по 2013 год.

Тем временем в Лиге чемпионов «Наполи» еще не обеспечил себе участие в плей-офф. На групповом этапе неаполитанцы в гостях обыграли «Брагу» (2:1) и «Унион» (1:0), но при этом оступились в домашних матчах с «Реалом» (2:3) и «Унионом» (1:1). Хвича и компания располагаются на второй позиции в группе. Они отстают от «Реала» на пять очков и на четыре балла опережают «Брагу».

«Реал» — «Наполи»: статистика личных встреч

Очные противостояния команд проходят с большим преимуществом «Реала». В пяти матчах мадридцы одержали четыре победы при одной ничьей. В сезоне-2016/17 в обеих встречах 1/8 финала Лиги чемпионов сливочные обыграли адзурри со счетом 3:1. Победой «Реала» завершился и первый поединок соперников в этом розыгрыше ЛЧ (3:2).

Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Наполи» 29 ноября

«В последнее время «Реал» показывал убийственную реализацию моментов и в общей сложности забил 11 мячей «Браге», «Валенсии» и «Кадису». Скорее всего, в следующем матче против «Наполи» мадридцы также покажут классный футбол в атаке и порадуют своих болельщиков голами. На это указывают результаты очных игр сливочных с адзурри — в каждой из трех предыдущих встреч «Реал» забивал три гола. Впечатляет и домашняя статистика мадридцев — в этом сезоне они выиграли семь из восьми матчей на своем поле во всех турнирах. Думаю, что сливочные снова победят на «Сантьяго Бернабеу», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на успех мадридцев в предстоящей игре можно поставить с коэффициентом 1.95.

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