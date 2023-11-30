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«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 30 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 30 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Ак Барса».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

30 ноября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся конкуренты по Восточной конференции — «Ак Барс» и «Автомобилист». Команды разделяет в турнирной таблице всего два балла. Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Александр Кокорин (&laquo;Арис&raquo;). «Рейнджерс» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.09, вероятность — около 46%. Выигрыш екатеринбуржцев предложен за 3.19 (30%), ничья идет за 3.79 (24%).

Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен с котировкой 1.63, этот рынок на «Автомобилист» оценен в 2.26.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.58, Ф2(0) — за 2.37;

• Ф1(-1) — за 2.51, Ф2(+1) — за 1.51.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.

Малком (&laquo;Аль-Хиляль&raquo;). Малком отлично адаптировался в Саудовской Аравии. Бразилец покажет себя против Роналду и Талиски

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Автомобилист»

Хозяева — девятые в лиге по результативности: в среднем за игру отличаются 2,72 раза, а всего за 36 игр настреляли 98 голов. В шести из предыдущих 10 встреч с «Автомобилистом» казанцы отличались минимум трижды. Екатеринбуржцы же немало пропускают в последнее время: в трех из четырех прошлых матчей КХЛ получили в свои ворота по четыре шайбы, в шести из 10 — минимум три.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.04.

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«Рейнджерс» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

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Локомотив

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Спартак

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