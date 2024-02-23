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23 февраля, 14:15

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 23 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 23 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press

23 февраля «Реал Сосьедад» примет «Вильярреал» в 26-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
23 февр, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:3
Вильярреал

Аналитики отдали предпочтение бело-голубым. Успех «Сосьедада» предложили за 2.25, это соответствует примерно 39% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.49 (29%), триумф «желтой подводной лодки» — за 3.14 (32%).

«Обе забьют» оценили в 2.00, коэффициент на обратный вариант — 1.72. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.78.

Победу Арсена Захаряна и компании с форой (-1) можно сыграть за 2.38. Рынок Ф2(+1) ждет вас за 1.60.

Расмус Хейлунн и&nbsp;Скотт Мактоминей (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Юнайтед» рвется в Лигу чемпионов в матче с удобным соперником. Мактоминей и Хейлунн разорвут «Фулхэм»

Микель Ойярсабаль пропустил из-за травмы три недели, но, вероятно, сыграет против «Вильярреала». Специалисты считают капитана басков самым вероятным автором взятия ворот и дали на его точный удар котировку 2.65.

За пять предыдущих домашних матчей парни Иманоля Альгуасиля отличились лишь однажды. Индивидуальный тотал сан-себастьянцев меньше 1.5 гола представлен за 1.85.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Реал Сосьедад». Такой счет идет за 6.39.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Пари НН – Факел
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