23 февраля «Реал Сосьедад» примет «Вильярреал» в 26-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики отдали предпочтение бело-голубым. Успех «Сосьедада» предложили за 2.25, это соответствует примерно 39% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.49 (29%), триумф «желтой подводной лодки» — за 3.14 (32%).

«Обе забьют» оценили в 2.00, коэффициент на обратный вариант — 1.72. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.78.

Победу Арсена Захаряна и компании с форой (-1) можно сыграть за 2.38. Рынок Ф2(+1) ждет вас за 1.60.

Микель Ойярсабаль пропустил из-за травмы три недели, но, вероятно, сыграет против «Вильярреала». Специалисты считают капитана басков самым вероятным автором взятия ворот и дали на его точный удар котировку 2.65.

За пять предыдущих домашних матчей парни Иманоля Альгуасиля отличились лишь однажды. Индивидуальный тотал сан-себастьянцев меньше 1.5 гола представлен за 1.85.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Реал Сосьедад». Такой счет идет за 6.39.