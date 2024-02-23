СКА предпоследний матч регулярного чемпионата КХЛ проведет на выезде в Минске, где встретится с «Динамо». Игра пройдет 23 февраля на «Минск Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.20 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.83, вероятность — приблизительно 53%. Победа минчан доступна с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.40 (21%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.55, этот рынок на гостей идет за 1.51.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.70, Ф2(0) — за 1.42;

• Ф1(+1.5) — за 1.55, Ф2(-1.5) — за 2.46.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 4.5 — за 2.34.

Поставить на то, что счет в матче откроют хозяева, можно за 2.13. Этот рынок на гостей идет за 1.61.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.90, обратный вариант доступен за 1.21.