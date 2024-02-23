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Сегодня, 16:15

«Динамо» Минск — СКА: где смотреть матч КХЛ 23 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Минск — СКА 23 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Сапего (СКА).
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

СКА предпоследний матч регулярного чемпионата КХЛ проведет на выезде в Минске, где встретится с «Динамо». Игра пройдет 23 февраля на «Минск Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.20 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Букмекеры считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.83, вероятность — приблизительно 53%. Победа минчан доступна с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.40 (21%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.55, этот рынок на гостей идет за 1.51.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.70, Ф2(0) — за 1.42;

• Ф1(+1.5) — за 1.55, Ф2(-1.5) — за 2.46.

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Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 4.5 — за 2.34.

Поставить на то, что счет в матче откроют хозяева, можно за 2.13. Этот рынок на гостей идет за 1.61.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.90, обратный вариант доступен за 1.21.

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«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 23 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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П
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 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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