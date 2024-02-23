Лидер бундеслиги «Байер» в 23-м туре сойдется с командой из зоны вылета — «Майнцем». Матч состоится 23 февраля на «Бай-Арене» в Леверкузене и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тимо Герах. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 22.25 мск.

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Хаби Алонсо: победа «аспириновых» доступна с котировкой 1.23, что составляет приблизительно 80% вероятности исхода. Успех «Майнца» идет за 13.0 (6%). Разделение очков предложено с гораздо более реалистичным коэффициентом 6.60 (14%).

Прошлая встреча команд в Леверкузене закончилась в пользу андердога (3:2). Непоражение «Майнца» и в предстоящей игре оценено маловероятными 4.38.

По мнению экспертов, матч завершится одним из следующих результатов:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.38.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.22, обратный вариант дан за 1.64.

Комбинированный вариант на победу «Байера» и «обе забьют — нет» идет за привлекательные 1.74.