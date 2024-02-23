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23 февраля, 12:15

«Байер» — «Майнц»: где смотреть матч бундеслиги 23 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Байер» — «Майнц» 23 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Флориан Виртц («Байер»).
Фото Global Look Press

Лидер бундеслиги «Байер» в 23-м туре сойдется с командой из зоны вылета — «Майнцем». Матч состоится 23 февраля на «Бай-Арене» в Леверкузене и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тимо Герах. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 22.25 мск.

23.02.2024 | Байер — Майнц

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Хаби Алонсо: победа «аспириновых» доступна с котировкой 1.23, что составляет приблизительно 80% вероятности исхода. Успех «Майнца» идет за 13.0 (6%). Разделение очков предложено с гораздо более реалистичным коэффициентом 6.60 (14%).

Прошлая встреча команд в Леверкузене закончилась в пользу андердога (3:2). Непоражение «Майнца» и в предстоящей игре оценено маловероятными 4.38.

По мнению экспертов, матч завершится одним из следующих результатов:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.60.

Главный тренер &laquo;Байера&raquo; Хаби Алонсо. «Байер» — «Майнц»: прогноз на матч бундеслиги 23 февраля 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.38.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.22, обратный вариант дан за 1.64.

Комбинированный вариант на победу «Байера» и «обе забьют — нет» идет за привлекательные 1.74.

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«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 23 февраля 2024 года

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 23 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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