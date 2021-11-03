3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» отправится в гости к «Ливерпулю». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Команда Клоппа победила в Мадриде две недели назад и считается фаворитом предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.63 — это около 59% вероятности. Успех «Атлетико» оценивается котировкой 5.40 (18%), а ничья идет за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Атлетико» потенциальная выплата составит 5400 рублей, а прибыль — 4400 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.13, а Ф2(+1) — за 1.77.

Поставить на тотал голов больше 2.5 гола в матче можно за 1.77, а на тотал меньше 2.5 — за 2.12.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.77. Обратный исход доступен за 2.05.

Вероятность пенальти оценивается котировкой 2.70, а удаления — 4.00.