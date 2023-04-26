«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 26 апреля 2023 года
26 апреля в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» состоится матч между «Райо Вальекано» и «Барселоной». Игра 31-го тура начнется в 23.00 по московскому времени и будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение каталонцам. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 1.77, что приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.78 (26%), успех «Райо Вальекано» идет за еще большие 4.87 (18%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 1770 рублей, а чистая прибыль составить 770 рублей.
«Райо» не проиграл «Барселоне» в трех последних матчах чемпионата — добился двух побед и ничьей. На то, что хозяева не уступят и в предстоящей встрече, котировка — 2.12.
В трех последних встречах с участием сине-гранатовых суммарно был забит всего один мяч. На ТМ 2.5 можно поставить за 1.80, на ТБ 2.5 — за 2.08.
На гол «Райо» выставлен приятный коэффициент 1.63. При этом мадридцы отличились в восьми из девяти предыдущих матчей с «Барсой».
Вариант «обе забьют» оценен в 2.00, противоположный исход — в 1.82.
Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, победа лидера чемпионата за 6.41.
Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»
«Барселона» в последние годы неважно играет с «Райо Вальекано» — не оставила за собой ни один из трех матчей. Однако если брать выступление каталонцев в гостях у этого соперника, то ситуация оказывается значительно приятнее — семь побед в восьми встречах. Причем на этом отрезке были выигрыши со счетом 4:0, 5:0, 5:1 и даже 7:0.
В этом сезоне сине-гранатовые выиграли на чужом поле 12 из 15 матчей и забили 26 мячей (1.73 в среднем за 90 минут). «Райо» же не только выиграл меньше половины домашних поединков (шесть из 15), но и пропускает на «Кампо-де-Вальекас» больше одного мяча (1.13). От топов — «Реала» и «Атлетико» — стабильно дважды. «Барсе», которая будет заряжена после поражения «бланкос» от «Жироны», тоже по силам отличиться минимум дважды.
Рекомендуемая ставка: «Барселона» забьет больше 1.5 мяча за 1.95.
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4