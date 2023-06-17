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Португалия — Босния и Герцеговина: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Португалия — Босния и Герцеговина 17 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду на тренировке в сборной Португалии.
Фото Getty Images

Сборная Португалии 17 июня в третьем туре отборочного турнира Евро-2024 сыграет дома с Боснией и Герцеговиной. Встреча состоится в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж», она начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Давиде Масса из Италии.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
17 июн, 21:45. ()
Португалия
Босния

Португалия — безусловный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победа коллектива Криштиану Роналду доступна со скромным коэффициентом 1.21, вероятность такого исхода — примерно 82%. Успех Боснии идет за 16.25 (5%), ничья — за 7.32 (13%).

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Мощная котировка на выигрыш гостей с форой (+2) мяча — 1.89. Триумф хозяев с гандикапом (-2) — за 1.94.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.41, ТМ 3.5 — за 1.59. Если же собираетесь поставить на стандартный ТБ 2.5, тогда ваша сумма увеличится в 1.55 раза.

Эксперты уверены, что Роналду забьет очередной гол за сборную. На это событие принимаются ставки с коэффициентом 1.45.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Босния и Герцеговина

Португалии очень повезло с соперниками по квалификации Евро-2024 — главным конкурентом оказалась не самая топовая Словакия. Остальные противники, понятное дело, еще слабее: например, в стартовых двух матчах Роналду с партнерами забили суммарно 10 мячей Лихтенштейну (4:0) и Люксембургу (6:0).

Босния и Герцеговина, конечно, поинтереснее двух вышеназванных карликовых сборных. Однако она уже не такая яркая, какой была во времена пиковых Джеко и Пьянича. Сейчас это команда уровнем ниже среднего, которой будет тяжело что-то противопоставить голодным и техничным португальцам. Тем более у них дома.

Рекомендуемая ставка: Португалия забьет три и более мяча за 1.84.

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Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
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Бельгия — Австрия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года

Бельгия — Австрия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Александр Соболев

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