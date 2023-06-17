Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Португалия — Босния и Герцеговина 17 июня 2023 года

Сборная Португалии 17 июня в третьем туре отборочного турнира Евро-2024 сыграет дома с Боснией и Герцеговиной. Встреча состоится в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж», она начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Давиде Масса из Италии.

Португалия — безусловный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победа коллектива Криштиану Роналду доступна со скромным коэффициентом 1.21, вероятность такого исхода — примерно 82%. Успех Боснии идет за 16.25 (5%), ничья — за 7.32 (13%).

Верите, что игра завершится «миром»? Ставка в 1000 рублей на Х принесет выплату в 7320 рублей.

Мощная котировка на выигрыш гостей с форой (+2) мяча — 1.89. Триумф хозяев с гандикапом (-2) — за 1.94.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.41, ТМ 3.5 — за 1.59. Если же собираетесь поставить на стандартный ТБ 2.5, тогда ваша сумма увеличится в 1.55 раза.

Эксперты уверены, что Роналду забьет очередной гол за сборную. На это событие принимаются ставки с коэффициентом 1.45.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Босния и Герцеговина

Португалии очень повезло с соперниками по квалификации Евро-2024 — главным конкурентом оказалась не самая топовая Словакия. Остальные противники, понятное дело, еще слабее: например, в стартовых двух матчах Роналду с партнерами забили суммарно 10 мячей Лихтенштейну (4:0) и Люксембургу (6:0).

Босния и Герцеговина, конечно, поинтереснее двух вышеназванных карликовых сборных. Однако она уже не такая яркая, какой была во времена пиковых Джеко и Пьянича. Сейчас это команда уровнем ниже среднего, которой будет тяжело что-то противопоставить голодным и техничным португальцам. Тем более у них дома.

Рекомендуемая ставка: Португалия забьет три и более мяча за 1.84.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей