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PARI сняла музыкальный клип про персонажа из Counter-Strike

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Букмекерская компания представила музыкальный клип на композицию «Этот раунд», посвященную повседневной жизни героя из Counter-Strike. Его зовут PARI DUDE. Он обычный парень, который попал из игры в реальный мир. Клип опубликован на официальном канале PARI Esports на YouTube.

Зрители смогут найти в ролике множество отсылок к известным мемам и деталям игры Counter-Strike, начиная от «ковров», хорошо знакомых фанатам карты Mirage, и заканчивая «бананом», который любят занимать все игроки на Inferno. Кроме того, домашним питомцем PARI DUDE стала курица — один из основных символов CS.

В клипе также обыграна подготовка главного героя к матчам — он тренирует прыжки, подсадки и стрейфы, запоминает необходимые раскидки гранат, закупается скинами и даже специально точит кусачки, чтобы быстрее разминировать бомбу. Текст песни посвящен игроку в Counter-Strike, который всегда выкладывается на максимум и ведет команду за собой, чтобы выиграть тот самый решающий раунд в матче.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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