2 декабря в 15-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Осасуной». Команды сразятся на стадионе «Эль Садар», стартовый свисток арбитра Хуана Луиса Пулидо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на онлайн-сервисе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение баскам. Успех «Реал Сосьедад» можно оформить за 2.24, это примерно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.20 (31%), триумф «Осасуны» — за 3.49 (24%).

Если хозяева не уступят, сыграет котировка 1.70. Правда, пять последних официальных очных матчей остались за «Сосьедадом».

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.45, ТМ 2.5 — в 1.55.

Обмена голами между этими командами не случалось с января 2021 года. Вариант «обе забьют» можно оформить за 2.11, «обе забьют — нет» — за 1.72.

Приятными 1.82 оценено превосходство гостей по ударам в створ. Если же больше верите в хозяев, возьмите их успех за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

«Сосьедад» показывает очень привлекательный и достаточно яркий футбол. В ноябре баски переиграли «Севилью» (2:1) и «Альмерию» (3:1) в ла лиге, а также одолели в ЛЧ «Бенфику» (3:1). Единственная неудача случилась в битве с «Барселоной» (0:1), но даже в той игре команда Захаряна играла агрессивно и могла рассчитывать на большее. На этой неделе от нее чудом унес ноги «Зальцбург» (0:0).

«Осасуна» идет лишь 14-й в испанском первенстве и проиграла три из четырех последних матчей — «Вильярреалу» (1:3), «Бетису» (1:2) и «Жироне» (2:4). Все игры были результативными, но безрезультатными для коллектива Ягобы Аррасате. «Сосьедад» вряд ли сыграет хуже, чем перечисленные команды, при этом игра должна получиться результативной.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.91.

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