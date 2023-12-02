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«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 2 декабря 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 2 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

2 декабря в 15-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Осасуной». Команды сразятся на стадионе «Эль Садар», стартовый свисток арбитра Хуана Луиса Пулидо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на онлайн-сервисе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение баскам. Успех «Реал Сосьедад» можно оформить за 2.24, это примерно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.20 (31%), триумф «Осасуны» — за 3.49 (24%).

Если хозяева не уступят, сыграет котировка 1.70. Правда, пять последних официальных очных матчей остались за «Сосьедадом».

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.45, ТМ 2.5 — в 1.55.

Обмена голами между этими командами не случалось с января 2021 года. Вариант «обе забьют» можно оформить за 2.11, «обе забьют — нет» — за 1.72.

Приятными 1.82 оценено превосходство гостей по ударам в створ. Если же больше верите в хозяев, возьмите их успех за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

«Сосьедад» показывает очень привлекательный и достаточно яркий футбол. В ноябре баски переиграли «Севилью» (2:1) и «Альмерию» (3:1) в ла лиге, а также одолели в ЛЧ «Бенфику» (3:1). Единственная неудача случилась в битве с «Барселоной» (0:1), но даже в той игре команда Захаряна играла агрессивно и могла рассчитывать на большее. На этой неделе от нее чудом унес ноги «Зальцбург» (0:0).

«Осасуна» идет лишь 14-й в испанском первенстве и проиграла три из четырех последних матчей — «Вильярреалу» (1:3), «Бетису» (1:2) и «Жироне» (2:4). Все игры были результативными, но безрезультатными для коллектива Ягобы Аррасате. «Сосьедад» вряд ли сыграет хуже, чем перечисленные команды, при этом игра должна получиться результативной.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.91.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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