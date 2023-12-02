«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 2 декабря 2023 года
2 декабря в 15-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Осасуной». Команды сразятся на стадионе «Эль Садар», стартовый свисток арбитра Хуана Луиса Пулидо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на онлайн-сервисе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение баскам. Успех «Реал Сосьедад» можно оформить за 2.24, это примерно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.20 (31%), триумф «Осасуны» — за 3.49 (24%).
Если хозяева не уступят, сыграет котировка 1.70. Правда, пять последних официальных очных матчей остались за «Сосьедадом».
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.45, ТМ 2.5 — в 1.55.
Обмена голами между этими командами не случалось с января 2021 года. Вариант «обе забьют» можно оформить за 2.11, «обе забьют — нет» — за 1.72.
Приятными 1.82 оценено превосходство гостей по ударам в створ. Если же больше верите в хозяев, возьмите их успех за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад»
«Сосьедад» показывает очень привлекательный и достаточно яркий футбол. В ноябре баски переиграли «Севилью» (2:1) и «Альмерию» (3:1) в ла лиге, а также одолели в ЛЧ «Бенфику» (3:1). Единственная неудача случилась в битве с «Барселоной» (0:1), но даже в той игре команда Захаряна играла агрессивно и могла рассчитывать на большее. На этой неделе от нее чудом унес ноги «Зальцбург» (0:0).
«Осасуна» идет лишь 14-й в испанском первенстве и проиграла три из четырех последних матчей — «Вильярреалу» (1:3), «Бетису» (1:2) и «Жироне» (2:4). Все игры были результативными, но безрезультатными для коллектива Ягобы Аррасате. «Сосьедад» вряд ли сыграет хуже, чем перечисленные команды, при этом игра должна получиться результативной.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3