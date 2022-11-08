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«Осасуна» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 8 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Хави.
Фото Global Look Press

8 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Встреча пройдет на стадионе «Рейно-де-Наварра» в Памплоне и начнется в 23.30 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр ФИФА Хесус Хиль Монсано. Посмотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 14-й тур
08 нояб, 23:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев серьезными фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.56, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Осасуны» — за еще большие 6.40 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного итога выплата составит 4400 рублей, а чистая прибыль — 3400 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.55. В прошлом сезоне «Осасуне» удалось добыть ничью в домашней встрече.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.14.

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Соперники обменялись голами только в двух из пяти последних очных матчей. «Обе забьют» доступно за 1.82, «обе забьют — нет» — за 2.00.

Что покажет Роберт Левандовски? Гол поляка, на счету которого 13 мячей в этом сезоне, оценен котировкой 1.55. Дубль в его исполнении предложен за 3.60, хет-трик — за 10.2.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу каталонцев за 7.20.

Футбол
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ФК Барселона
ФК Осасуна
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«Кремонезе» — «Милан»: где смотреть матч серии А 8 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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