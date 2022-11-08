«Кремонезе» — «Милан»: где смотреть матч серии А 8 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
8 ноября в матче 14-го тура серии А «Кремонезе» сыграет с «Миланом». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джованни Цини», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайт matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск, рассудит команды Антонио Рапуано.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Милана» можно за 1.56, это примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех хозяев — за 6.50 (15%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 4100 рублей.
Если считаете, что «Кремонезе» не уступит дома, оформите ставку за 2.55.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.95, Ф2(-1) — за 1.90. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.
«Верх» в матчах «Милана» проходил в восьми из десяти последних игр. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77.
В последних десяти встречах «Кремонезе» забивал в среднем 1.1 мяч за игру, «Милан» 2.2 мяча. ИТБ1 (1) идет за 2.45, ИТБ2 (2.5) — за 2.20.
Три наиболее вероятных точных счета встречи выглядят так:
• 1:0 в пользу гостей — за 7.00;
• 2:0 — за 7.20;
• 1:1 — за 7.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2