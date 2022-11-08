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«Кремонезе» — «Милан»: где смотреть матч серии А 8 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Кремонезе» — «Милан» 8 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Рафаэль Леао.
Фото Global Look Press

8 ноября в матче 14-го тура серии А «Кремонезе» сыграет с «Миланом». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джованни Цини», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайт matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск, рассудит команды Антонио Рапуано.

Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 22:45. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Милан

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Милана» можно за 1.56, это примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех хозяев — за 6.50 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что «Кремонезе» не уступит дома, оформите ставку за 2.55.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.95, Ф2(-1) — за 1.90. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

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«Верх» в матчах «Милана» проходил в восьми из десяти последних игр. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77.

В последних десяти встречах «Кремонезе» забивал в среднем 1.1 мяч за игру, «Милан» 2.2 мяча. ИТБ1 (1) идет за 2.45, ИТБ2 (2.5) — за 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета встречи выглядят так:

• 1:0 в пользу гостей — за 7.00;

• 2:0 — за 7.20;

• 1:1 — за 7.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кремонезе
ФК Милан
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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Спартак

 13
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

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Динамо

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
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Факел

 15 1 3
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