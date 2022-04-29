30 апреля 2022 года на арене «Мэдисон-сквер-гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Заключительная для команд игра регулярного чемпионата НХЛ начнется в 02.00 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшой фаворит матча. На победу «Рейнджерс» в основное время коэффициент — 2.13, что составляет около 44% вероятности. Успех «Кэпиталз» оценен в 2.90 (32%), а на ничью по итогам трех периодов можно поставить с котировкой 3.80 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «Вашингтон» в случае выигрыша гостей принесет 2900 рублей.

Команды разделяют всего восемь очков в Восточной конференции, но обе досрочно пробились в плей-офф: «Рейнджерс» занимает пятое место, «Кэпиталз» точно не опустится ниже восьмого. Соперники играют достаточно результативно — обе забивают в среднем больше трех шайб за матч. Взять тотал больше 6,5 гола можно с коэффициентом 2.45, меньше 6,5 — за 1.51. Можно поставить на тотал больше 4,5 шайбы за 1.37 и снизить риск проигрыша. Обратная ставка идет за 3.00.

Индивидуальный тотал больше 2,5 гола у хозяев предложен с котировкой 1.55, а меньше — за 2.35. У гостей эта линия оценена в 1.85 и 1.90 соответственно.

Прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Команды играют друг с другом результативно: последние шесть игр завершились минимум с пятью заброшенными шайбами. В этом сезоне встречи «Нью-Йорка» и «Вашингтона» закончились 4:1 и 1:5. Скорее всего, даже без травмированного лидера «Кэпс» Александра Овечкина игра получится достаточно острой.

Рекомендуемая ставка: тотал голов больше 5.5, коэффициент — 1.80.