Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч НХЛ 30 апреля 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин и партнеры по «Вашингтон Кэпиталз».
Фото Global Look Press

30 апреля 2022 года на арене «Мэдисон-сквер-гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Заключительная для команд игра регулярного чемпионата НХЛ начнется в 02.00 по московскому времени.

Сандро Шварц (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Урал»: Смолов и компания скинут соперника в зону вылета

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшой фаворит матча. На победу «Рейнджерс» в основное время коэффициент — 2.13, что составляет около 44% вероятности. Успех «Кэпиталз» оценен в 2.90 (32%), а на ничью по итогам трех периодов можно поставить с котировкой 3.80 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «Вашингтон» в случае выигрыша гостей принесет 2900 рублей.

Команды разделяют всего восемь очков в Восточной конференции, но обе досрочно пробились в плей-офф: «Рейнджерс» занимает пятое место, «Кэпиталз» точно не опустится ниже восьмого. Соперники играют достаточно результативно — обе забивают в среднем больше трех шайб за матч. Взять тотал больше 6,5 гола можно с коэффициентом 2.45, меньше 6,5 — за 1.51. Можно поставить на тотал больше 4,5 шайбы за 1.37 и снизить риск проигрыша. Обратная ставка идет за 3.00.

Индивидуальный тотал больше 2,5 гола у хозяев предложен с котировкой 1.55, а меньше — за 2.35. У гостей эта линия оценена в 1.85 и 1.90 соответственно.

Кевин де&nbsp;Брёйне, &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Лидс» — «Манчестер Сити»: останется ли команда Пепа лидером АПЛ?

Прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Команды играют друг с другом результативно: последние шесть игр завершились минимум с пятью заброшенными шайбами. В этом сезоне встречи «Нью-Йорка» и «Вашингтона» закончились 4:1 и 1:5. Скорее всего, даже без травмированного лидера «Кэпс» Александра Овечкина игра получится достаточно острой.

Рекомендуемая ставка: тотал голов больше 5.5, коэффициент — 1.80.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 30 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости