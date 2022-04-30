30 апреля 2022 года в матче 27-го тура РПЛ казанский «Рубин» примет «Сочи». Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» начнется в 14.00 мск, транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 13.55 мск. В турнирной таблице команды занимают 11-е и четвертое места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей с юга России фаворитами матча. На победу «Сочи» можно поставить за 2.23 — это примерно 47% вероятности. Второй подряд успех команды Леонида Слуцкого идет с котировкой 3.40 (25%), такой же коэффициент доступен на ничью.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Рубина» в случае успешного исхода выплата составит 3 400 рублей.

Если вы считаете, что победа над «Арсеналом» вдохновила казанцев и они не уступят «Сочи», можете взять 1Х за 1.77.

В семи из десяти последних матчей «Рубина» было три и более гола. У «Сочи» — в шести из десяти. Ни на что не намекаем, но ТБ 2.5 доступен с коэффициентом 1.92.

Шансов на два гола «Рубина» в матче немного — ИТБ 1.5 идет за 2.80. Аналогичная линия у «Сочи» чуть вероятнее — котировка 2.12.

У Слуцкого натянутые отношения с судьями. Выпады Леонида могут их разозлить и приведут к хаосу — красная карточка идет за 2.95. Ставка на пенальти доступна за 2.35, а оба события вместе — за 5.50.

Три наиболее вероятных итоговых счета:

• 1:1 - за коэффициент 6.40;

• 0:1 - за 7.30;

• 1:2 - за 8.50.