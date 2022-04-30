«Рубин» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 30 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
30 апреля 2022 года в матче 27-го тура РПЛ казанский «Рубин» примет «Сочи». Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» начнется в 14.00 мск, транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 13.55 мск. В турнирной таблице команды занимают 11-е и четвертое места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей с юга России фаворитами матча. На победу «Сочи» можно поставить за 2.23 — это примерно 47% вероятности. Второй подряд успех команды Леонида Слуцкого идет с котировкой 3.40 (25%), такой же коэффициент доступен на ничью.
При ставке в 1 000 рублей на победу «Рубина» в случае успешного исхода выплата составит 3 400 рублей.
Если вы считаете, что победа над «Арсеналом» вдохновила казанцев и они не уступят «Сочи», можете взять 1Х за 1.77.
В семи из десяти последних матчей «Рубина» было три и более гола. У «Сочи» — в шести из десяти. Ни на что не намекаем, но ТБ 2.5 доступен с коэффициентом 1.92.
Шансов на два гола «Рубина» в матче немного — ИТБ 1.5 идет за 2.80. Аналогичная линия у «Сочи» чуть вероятнее — котировка 2.12.
У Слуцкого натянутые отношения с судьями. Выпады Леонида могут их разозлить и приведут к хаосу — красная карточка идет за 2.95. Ставка на пенальти доступна за 2.35, а оба события вместе — за 5.50.
Три наиболее вероятных итоговых счета:
• 1:1 - за коэффициент 6.40;
• 0:1 - за 7.30;
• 1:2 - за 8.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0