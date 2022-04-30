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«Рубин» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 30 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Сочи» 30 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий против «Арсенала».

30 апреля 2022 года в матче 27-го тура РПЛ казанский «Рубин» примет «Сочи». Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» начнется в 14.00 мск, транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 13.55 мск. В турнирной таблице команды занимают 11-е и четвертое места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей с юга России фаворитами матча. На победу «Сочи» можно поставить за 2.23 это примерно 47% вероятности. Второй подряд успех команды Леонида Слуцкого идет с котировкой 3.40 (25%), такой же коэффициент доступен на ничью.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Рубина» в случае успешного исхода выплата составит 3 400 рублей.

Если вы считаете, что победа над «Арсеналом» вдохновила казанцев и они не уступят «Сочи», можете взять 1Х за 1.77.

В семи из десяти последних матчей «Рубина» было три и более гола. У «Сочи» — в шести из десяти. Ни на что не намекаем, но ТБ 2.5 доступен с коэффициентом 1.92.

Шансов на два гола «Рубина» в матче немного ИТБ 1.5 идет за 2.80. Аналогичная линия у «Сочи» чуть вероятнее — котировка 2.12.

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У Слуцкого натянутые отношения с судьями. Выпады Леонида могут их разозлить и приведут к хаосу — красная карточка идет за 2.95. Ставка на пенальти доступна за 2.35, а оба события вместе — за 5.50.

Три наиболее вероятных итоговых счета:

• 1:1 - за коэффициент 6.40;

• 0:1 - за 7.30;

• 1:2 - за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
0
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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч НХЛ 30 апреля 2022 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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