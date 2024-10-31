Судья Карасев не наказан за матч «Зенит» — «Локомотив»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) объявил арбитров, назначенных на матчи 14-го тура чемпионата России. Сергей Карасев будет работать на двух играх: ЦСКА — «Спартак» (ВАР) и «Акрон» — «Крылья Советов» (АВАР).

Это означает, что либо его не стали наказывать за ошибки во встрече 13-го тура «Зенит» — «Локомотив» (1:1), где он не удалил тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука и не вынес второе предупреждение железнодорожнику Алексею Батракову, либо руководители ДСИ и члены ЭСК не оценили его решения как ошибочные.